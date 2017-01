El Gobierno no modificará el sistema eléctrico y aconseja la tarifa regulada

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, descartó ayer realizar una nueva auditoría del sector eléctrico, tal y como le pidió la oposición, ya que el trabajo que se realizó en la auditoría del sistema eléctrico que sirvió de base para la reforma energética que llevó a cabo el anterior Gobierno del PP en 2013 fue, a su juicio, "increíble" e impidió que el recibo de la luz "aumentara el 40%". También descartó reformar el actual sistema de formación de precios (toda la electricidad se remunera en España al precio de la fuente de energía más cara de aquéllas a la que se haya tenido que recurrir para cubrir la demanda, aun cuando el concurso de la de mayor coste haya sido marginal) pero compartió la "preocupación social" por la carestía de los últimos días y expresó la necesidad de seguir siendo vigilantes para evitar abusos y que "a río revuelto no haya ganancia de pescadores". Pidió por ello más vigilancia a los órganos reguladores.

En todo caso, indicó que lo ocurrido no es "nada extraordinario" ("ya pasó otros episodios similares en el pasado cuando se dieron circunstancias similares") y que aunque no ocurre con demasiada frecuencia, "puede volver a darse" por el tipo de mix "rígido" que tiene España y que lleva a tener que cubrir las puntas de demanda con las centrales más caras. Nadal precisó, no obstante, que los precios han tenido en España durante la ola de frío y la intensificación del uso de las calefacciones un comportamiento incluso "algo mejor" que el resto de mercados cercanos, donde los precios también se dispararon.

Hoy el precio de la electricidad se reducirá por segundo día consecutivo (caerá el 13%) y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sostuvo que seguirá reduciéndose porque "va a llover". En todo caso, el Gobierno prevé una factura 100 euros más cara este año para los usuarios.

El impacto de los últimos días afecta directamente al 40% de los usuarios acogidos a la tarifa eléctrica regulada. Sólo impactaría al resto de persistir la tendencia. Pese a ello, Nadal sostuvo que a la larga siempre es más barata la tarifa regulada y que por eso las empresas sólo hacen ofertas para que los clientes se pasen a la liberalizada y nunca hacen promociones, dijo, a la inversa.