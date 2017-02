Luz verde al convenio de Arcelor tras un acuerdo sobre los excesos de jornada

La dirección de Arcelor-Mittal y los sindicatos llegaron, a última hora de la noche de ayer, a un preacuerdo sobre el nuevo convenio colectivo para los más de 5.000 trabajadores de la multinacional en Asturias un año después de que se firmara el llamado Acuerdo Marco, que regula las relaciones laborales en las plantas españolas de la siderúrgica. En el pacto, que está supeditado a que los trabajadores le den luz verde en un referéndum, se acuerdan varias medidas para regular los excesos de jornada, uno de los principales puntos de discusión. En lo que no hubo acuerdo fue en aplicar las subidas salariales ya pactadas en Madrid en febrero de 2016 a los trabajadores de fuera de convenio, en su mayoría jefes y mandos intermedios, tal y como habían solicitado algunos sindicatos.

En cambio, la compañía si que cedió en parte en los llamados "dobles", que se dan cuando un trabajador se ve obligado a doblar su jornada si el compañero que le tiene que relevar no se presenta al tajo. Desde ahora, el empleado afectado sólo tendría que doblar en el caso de que un mando superior lo considere "indispensable" porque la ausencia de ese puesto pueda provocar una parada total o parcial de la instalación, o que haya riesgo de que pudiera provocarse una avería. Aun así, según lo acordado, en este caso el afectado no tendrá que alargar su jornada más de cuatro horas si no quiere. Y en el caso de que lo haga la empresa debería de "compensarle con cuatro horas de descanso adicional o, en su defecto, con el cobro de ocho horas adicionales".

También hubo acercamiento sobre los permisos de los trabajadores. Otro punto conflictivo. La compañía aceptó dar un máximo de 24 horas de permiso al año para acompañar a menores de 14 años a consultas médicas, incluidas las Urgencias. En el caso de hijos discapacitados no habrá límite de edad. Las centrales aceptaron aumentar de 200 a 400 los kilómetros para poder disfrutar de los permisos por lejanía familiar.

En el acuerdo también se incluye que formar parte de un retén de mantenimiento (el grupo de trabajadores que están disponibles en caso de algún problema) tiene que ser siempre voluntario. También había habido bastante polémica sobre este asunto, incluso, con varias sentencias judiciales de por medio.

Sobre la posible subida salarial a los jefes y mandos intermedios, aquellos que están fuera de la negociación colectiva y que tienen convenios individuales, la dirección de recursos humanos aseguró que ese asunto debería de discutirse en "instancias superiores". Las centrales reclamaron, entonces, que se eleve su petición.

Inversión en Sestao

Por otro lado, el asturiano José Manuel Arias, director de la Unidad Suroeste de Arcelor-Mittal en Europa para productos planos, aseguró ayer que la acería compacta de Sestao (la denominada ACB) ya no pierde dinero y anunció que se invertirán 10 millones anuales en la planta. Lo aseguró durante el acto de inauguración del nuevo centro de I+D de la siderúrgica en el País Vasco, que ha sido trasladado desde el parque tecnológico de Zamudio a unas nuevas instalaciones en Sestao.

En su intervención, Arias señaló que ayer fue "un día importante" con el traslado de las nuevas instalaciones "porque es una oportunidad de reaccionar rápidamente a las necesidades de la planta". Y añadió: "Esperamos que esa rapidez nos haga obtener beneficios mucho más rápidos de los desarrollos tanto de productos como de procesos que queremos implantar".