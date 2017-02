Los trabajadores Arcelor respaldan su nuevo convenio colectivo

Los trabajadores de Arcelor-Mittal en Asturias dado su respaldo su nuevo convenio colectivo, que esta semana se sometió a referéndum. El "sí" venció con 2.570 votos frente a los 1.356 votos que sumó el no, en el recuento general. Hasta el momento se han registrado 3.183 votos entre los obreros de Avilés y Gijón. Todavía faltan por contabilizar los votos de los prejubilados de Veriña y los trabajdores del del parque de carbón de Aboño, ya que las mesas de votación aún no han cerrado. Aunque los sindicatos confían en que el resultado final no varíe demasiado.

La dirección de Arcelor-Mittal y los sindicatos llegaron a el pasado 31 de enero a un preacuerdo sobre el nuevo convenio colectivo para los más de 5.000 trabajadores de la multinacional en Asturias un año después de que se firmara el llamado Acuerdo Marco, que regula las relaciones laborales en las plantas españolas de la siderúrgica. En el pacto, que ha quedado por aprobado hoy por los trabajadores, se acuerdan varias medidas para regular los excesos de jornada, uno de los principales puntos de discusión. En lo que no hubo acuerdo fue en aplicar las subidas salariales ya pactadas en Madrid en febrero de 2016 a los trabajadores de fuera de convenio, en su mayoría jefes y mandos intermedios, tal y como habían solicitado algunos sindicatos.

Por plantas el resultado de las votaciones ha quedado de la siguiente manera. En la planta de Avilés se emitieron 1.664 votos, con 1.051 a favor del sí, y 577 partidarios del no. También hubo 34 en blanco y dos nulos.

Mientras que en Verila, se registraron 1.519 votos. A favor del si fueron 869 y del no 509. Se registraron 37 en blanco y cuatro nulos.

El nuevo convenio colectivo de Arcelor en Asturias había sido pactado por los sindicatos mayoritarios, UGT, CC OO y USO, con la empresa. Mientras que la Corriente Sindical de Izquierdas y el sindicato de cuadros AFIAA-SAIF se posicionaron en contra.