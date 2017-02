Asturias se suma a la carrera por acoger la "gigafábrica" de coches de Tesla

Media Europa compite por convertirse en el emplazamiento de la gran fábrica de coches eléctricos y de baterías de iones de litio que la compañía estadounidense Tesla se plantea construir en Europa. Y Asturias quiere estar entre los candidatos, según manifestó ayer el consejero de Empleo, Francisco Blanco, al responder a una pregunta parlamentaria de Ciudadanos. El Principado ha mantenido contactos con el Ministerio de Economía para que "el dossier de Asturias" sea incluido entre las posibles localizaciones en el supuesto de que Tesla se incline por España. Aunque el propio Blanco anticipa que las posibilidades de éxito son remotas.

Tesla, fundada por Elon Musk en Silicon Valley, es el buque insignia del nuevo intento de revolucionar el mercado del automóvil y la movilidad con los coches eléctricos. Los fábrica en la ciudad californiana de Fremont, dotados con baterías que ahora desarrolla en un macrocomplejo (la llamada "Gigafactory 1") situada en Nevada. En 2016, la producción rondó los 84.000 vehículos, y el plan de Musk supone alcanzar el millón de coches en 2018. Para ello, uno de los proyectos estatrégicos es la instalación de otra gran fábrica ("Gigafactory 2") para producir baterías y automóviles en Europa, con 10.000 puestos de trabajo.

El interés de Tesla por redoblar su presencia el continente, conocido el pasado otoño, ha desatado una reñida carrera por captar la inversión. Pugnan por ella Holanda (donde Tesla abrió otra fábrica más pequeña en 2015), Alemania (donde acaba de comprar una empresa), Reino Unido, Francia, Esolvaquia y también España. Navarra, Galicia, Valencia y Andalucía han explicitado ya su interés. Particularmente lo han hecho la ciudad valenciana de Paterna y la gaditana de Jerez de la Frontera. Y ahora trasciende que el Principado ha realizado también alguna gestión.

El consejero Blanco explicó ayer en la Junta que meses atrás el Principado, a través del Instituto de Desarrollo Económico (Idepa), contactó con el Ministerio de Economía (en concreto, con la plataforma "Invest in Spain", que canaliza la estrategia nacional de atracción de inversión extranjera) para interesarse por el proyecto de Tesla. "Los contactos con la multinacional los están llevando directamente los Ministerios de cada país", expuso Blanco a preguntas del diputado Armando Fernández Bartolomé. "No quiero decir que no lo vayamos a pelear, pero las posibilidades son muy pequeñas", matizó el consejero, dando a entender que el Gobierno regional no desea generar expectativas sobre Tesla.

El parlamentario de Ciudadanos Fernández Bartolomé demandó una apuesta contundente y abierta. "Si se trabajan bien, los sueños pueden cumplirse", dijo. Y expuso que Asturias reúne condiciones objetivas para la "gigafábrica" de la marca estadounidense. Cito entre otros atractivos la existencia de suelo industrial (en la Zalia y en Bobes), comunicaciones adecuadas, tradición industrial, capital humano altamente formado y competitivo en costes, empresas auxiliares y la presencia de Arcelor-Mittal, fabricante de acero para automoción.

Tesla salió a Bolsa en 2010 y desde entonces ha protagonizado una de las carreras más fulgurantes de Wall Street. Empezó cotizando a 17 dólares por acción y hoy ronda los 280. Fabrica modelos de alta gama (estimulados con ayudas públicas a la compra) y prevé multiplicar su negocio con un nuevo coche "de masas" ("Model 3") a partir de 2018.