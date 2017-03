Suspendidos en Asturias los embargos hipotecarios basados en cláusulas potencialmente abusivas

El Pleno de Magistrados de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado una instrucción por la que se suspenden en Asturias las ejecuciones hipotecarias en aquellos casos en los que los deudores hayan demandado a los bancos al considerar abusivas las denominadas cláusulas de vencimiento anticipado o las de interés de demora.

La paralización de los procesos se mantendrá hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la consulta formulada el pasado febrero por el Tribunal Supremo acerca de la adecuación o no de esas cláusulas a la legislación comunitaria.

Las cláusulas de vencimiento anticipado facultan a los bancos a considerar vencida toda la deuda y a iniciar el procedimiento del embargo de la vivienda cuando el prestatario no paga las cuotas de tres meses.

La decisión de la Audiencia Provincial afecta a los afectados que tienen legalmente la condición de consumidores. Esto es, a los hogares, pero no a las empresas como norma general.