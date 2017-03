Blanco, satisfecho con los pasos para desbloquear la regasificadora "en verano"

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, se mostró ayer satisfecho con los pasos que está dando el Gobierno central para desbloquear la planta regasificadora de El Musel y espera que "en verano" cuente ya con licencia administrativa.



"Se están dando los pasos que se habían hablado", destacó Blanco tras reunirse ayer en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. El Consejero mencionó el decreto que anula la moratoria que afecta a la regasificadora y apuntó que "una vez que esté en vigor, el siguiente paso será proceder a la autorización administrativa, aunque habrá informes por medio y posiblemente un periodo de alegaciones, con lo cual no hay plazos". No obstante, añadió que espera que "de cara al verano podemos tener el asunto resuelto". La regasificadora permanece sin uso desde 2012, cuando finalizaron las obras después de una inversión de más de 382 millones de euros.



Blanco también conversó con Navia sobre el plan de la minería 2015-2018 y en concreto sobre los 250 millones de euros previstos para la reactivación de las comarcas mineras. El Principado aspira a obtener entre 160 y 170 millones de euros, la mitad de esos fondos, "lo que le ha correspondido a la región en ediciones anteriores", señaló Blanco, que suma a la aportación estatal la cofinaciación que aportará el Gobierno regional.



El Principado maneja un listado de 70 proyectos en el que se incluyen obras de infraestructuras, mejoras en polígonos, saneamientos, regeneración de áreas degradadas, viveros de empresas y la extensión de la red pública de fibra óptica. Pero para desarrollar esos proyectos se necesita primero la firma de un convenio marco entre el Principado y el Gobierno central que podría retrasarse uno o dos meses, ya que el Ministerio de Energía quiere firmar a la vez con las comunidades autónomas que aún están a la espera. Así se lo trasladó Navia al consejero de Empleo. Por su parte, Blanco insistió en la necesidad de firmar cuanto antes el convenio marco para que los proyectos puedan "arrancar" en cuenta haya presupuesto. No obstante, admitió que "tampoco tiene mayor trascendencia esperar un mes más, o dos meses más, porque no existe dotación presupuestaria para los fondos mineros", de manera que el retraso en la firma "no tiene efectos prácticos".



Castilla y León es la única comunidad autónoma que firmó, el pasado mes de octubre, el convenio marco para la nueva convocatoria de los fondos mineros, por lo que aún están pendientes Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha.



Por otro lado, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó ayer en Madrid que el Gobierno está a favor de que el carbón siga estando en el "mix" y que el Gobierno va a hacer "todo lo que esté en su mano" para que las instalaciones mineras que sean rentables sigan produciendo.