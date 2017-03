El 60% de las empresas asturianas esperan más ventas este año, pero sólo un tercio aumentará plantilla

El 60% de las empresas asturianas prevé aumentar sus ventas este año y hasta el 65% espera elevar sus inversiones, sobre todo en tecnología. Esas perspectivas, de apariencia favorable sobre la marcha de los negocios, no se traducirán en una creación de empleo intensa, según señala un informe elaborado por la consultora KPMG a partir de una encuesta entre directivos. Según sus resultados, sólo un tercio de las compañías regionales prevé aumentar plantilla y por encima del 20% de ellas prevén incluso reducir las suyas.

El informe se presentó durante una acto en el Hotel La Reconquista, en Oviedo, y en el refleja además que, después de los extremeños, los empresarios asturianos son los más pesimistas acerca del momento actual, si bien sus impresiones mejoran e igualan el promedio de España cuando se les pregunta acerca de los próximos doce meses.

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Pedro Luis Fernández, cuestionó ese grado de pesimismo que se atribuye a las empresas de la región. "Creo que este tipo de consultas requiere un análisis del momento en el que se hace. Personalmente no creo que los empresarios asturianos seamos más pesimistas que los del resto de España", indicó el directivo, y añadió que los empresarios asturianos están "invirtiendo, creando empleo, empujando, exportando un montón, innovando... y si fuesen pesimistas no harían todo eso".