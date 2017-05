El 1 de mayo, los ricos de 1427 y las cruzadas de la derecha

Hace unos meses obtenía repercusión mundial un estudio Guglielmo Barone y Sauro Mocett auspiciado por la Banca de Italia (el banco central) y cuyas conclusiones evidenciaban cómo los ricos son capaces de mantener, generación tras generación, sus fortunas. Según los investigadores, las familias más ricas de hoy en Florencia son las mismas que las que lo eran en el año 1427. Por sorprendente que pueda parecer, no tendría que extrañar a nadie: quien tiene el dinero y el poder lo pone al servicio de su propios intereses, que no serán otros que los de mantenerse con el uno y el otro. Y eso es lo que ha pasado y, lamentablemente, pasa. En Florencia y en Asturias.

En este primero de mayo, Día Internacional de los trabajadores, traigo a colación este estudio para evidenciar la importancia de la unión de quienes no estamos en las listas de las personas más adineradas de Florencia, ni del mundo y que, salvo excepciones, si indagamos en nuestra genealogía familiar, somos descendientes de las clases populares que, también en 1427, daban, con su trabajo y sudor, las plusvalías para que ese selecto grupo fuera entonces, y ahora, el de los más ricos.

No hay sorpresa aunque sí que debería haber asombro, porque en el mundo, y aún más en los países mediterráneos, la tributación sobre la riqueza, con una fiscalidad justa y progresiva, es cosa relativamente reciente. En España, el IRPF, como impuesto personal y teniendo en cuenta la capacidad de cada contribuyente, llegó en 1978, con la democracia.

En los 90, bajo el aznarismo, comenzó la primera cruzada de la derecha para proteger a quien en realidad no lo necesitaba, bajo la falsa consigna de bajar los impuestos. Digo falsa porque, en realidad, se producía una disminución de los impuestos directos, los más justos, para incrementar, de forma paulatina los indirectos. El mejor ejemplo es el IVA que está ya en el 21%. Dicho de otro modo: bajaban a quienes más tenían para cargar los impuestos en el resto.

Ahora, la segunda cruzada se bate contra el "infiel" impuesto de sucesiones, manipulando de forma interesada a la gente, que ha salido a la calle, sin saberlo, para defender los intereses de la descendencia de aquellos ricos de 1427. ¿Creen que exagero? Pues verán, en estos momentos, tras los acuerdos para ampliar el mínimo exento de tributación en las herencias de padres a hijos, se llega a los 300.000 euros por progenitor libres de gravamen. O sea, que usted sólo pagará si recibe de sus padres más de 600.000 euros. Una familia tipo de dos hijos, tendría que tener un patrimonio acumulado para repartir superior a 1,2 millones de euros para pagar, el impuesto de sucesiones. ¿De verdad que las familias, las normales, como la suya o la mía, cuentan con tales recursos?

La mentira es una gran herramienta de control y el poder del dinero (o el dinero con su poder) sabe cómo utilizarla para poner a su favor a quienes, en realidad, deberían intentar protegerse, no de las administraciones públicas que garantizan, con los impuestos, derechos, recursos y prestaciones, sino de quienes insisten en adelgazar el Estado para que cada cual se cuide a sí mismo.

El 1 de mayo, día de los trabajadores y de las trabajadoras, creo que debe ser un momento también de unión para defender los intereses de clase y que pasan por un sistema tributario justo, progresivo y con capacidad de redistribuir la riqueza para que los ricos de ayer no sean también los de mañana. O, dicho de otro modo, para garantizar que los pobres de hoy no lo sean también mañana.

Les hablaba de las cruzadas y es un buen símil, porque si los ricos, ese 1 por ciento que paga impuesto en sucesiones en Asturias se sale con la suya para suprimir ese gravamen, no les quepa duda de que no se quedarán, luego, tranquilos: empezarán, si es que no han empezado ya, una tercera cruzada para acabar con cualquier otro tributo que grave la riqueza para, luego, ir, poco a poco, desguazando lo que un día fue el sueño del estado del bienestar.

El 1 de mayo, y los otros 364 días del año, salgamos a la calle, abramos los ojos y tomemos conciencia: lo que nos jugamos es, con literalidad, nuestro futuro, el de las generaciones que vendrán. Y, si les parece que, de nuevo, exagero, piensen en ese estudio sobre las grandes fortunas de Florencia.