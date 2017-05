Tenso 1 de Mayo en París: 4 policías heridos en disturbios

Cuatro policías han resultado heridos durante los disturbios ocurridos este lunes en París durante las movilizaciones del 1º de Mayo. Los manifestantes han lanzado cócteles molotov y otros objetos contra los agentes, dos de los cuales han resultado heridos de gravedad, uno en una mano y otro con quemaduras en la cara.



El Ministerio del Interior ha informado en un comunicado de estos incidentes y ha destacado el "control perfecto y la gran profesionalidad" de los agentes implicados.



En las imágenes retransmitidas por la televisión francesa se puede ver a un policía intentando sofocar las llamas de su traje antidisturbios y nubes de gas lacrimógeno en las inmediaciones de la parisina plaza de La Bastilla.





????? #France: a riot policeman is in flames after being hit by a Molotov cocktail in #Paris on 1st May. via @BlocusInfos #JeVoteMarine pic.twitter.com/UK2SFDeyEF