Javier Fernández critica la "furia antitributaria" que está "engañando a muchos asturianos"

El presidente del Principado criticó ayer la "furia antitributaria" que se ha desatado en Asturias -con protestas multitudinarias en la calle- y señaló que con la rebaja del impuesto de sucesiones aprobada el miércoles ya no se puede hablar "de un infierno fiscal como vocifera la derecha".



Durante su discurso en la apertura del XII Congreso de CC OO de Asturias, Javier Fernández señaló que la fiscalidad "es una de las grandes herramientas de distribución de la riqueza" y que en Asturias hay "una ofensiva contra el impuesto de sucesiones". En esa línea destacó que cuando se aplique la reforma aprobada anteayer -que eleva el mínimo exento hasta 300.000 euros - sólo el 1% de los herederos por línea directa pagará el impuesto, unos 200 al año. "¿Pensáis que estos números permiten hablar de que en Asturias existe un infierno fiscal, como vocifera la derecha? Sinceramente, no", destacó el Presidente, que denunció que "es una construcción falsaria de la realidad tramada para beneficiar sus intereses que está engañando a muchos ciudadanos".



Fernández afirmó que la "furia antitributaria" responde a "la aversión clásica a los impuestos y a la existencia de una carrera de saldos fiscales entre comunidades". Por eso defendió una horquilla de tipos obligatoria en todo el Estado y justificó la rebaja en Asturias "porque no podemos estar ajenos a la realidad que nos rodea" y "porque no hubo otra manera para aprobar los presupuestos, porque la desunión de la izquierda en el parlamento abre este tipo de brechas".



El presidente del Principado afirmó que seguirá "encajando" las críticas de CC OO, pero añadió que ante el retraso de la Variante; las negativas a abonar los fondos mineros pendientes; las decisiones sobre el carbón y el problema de los costes energéticos para las grandes industrias "no es exagerado afirmar que la rectificación de esas políticas (dependientes de Madrid) permitiría que Asturias igualase o superase el crecimiento nacional", destacó el Presidente, que en su discurso elogió "la disposición al diálogo" de Antonio Pino al frente de CC OO. El líder sindical saliente señaló que deja las riendas de CC OO cuando se ha convertido en la primera fuerza de Asturias y destacó como logros los acuerdos de concertación. Por su parte Ignacio Fernández-Toxo criticó "los presupuestos de la resignación" del Gobierno central, que se alimentan, a su juicio, del deterioro de las pensiones, del recorte del gasto en prestaciones de desempleo y de un modelo económico "low cost" sin inversión productiva.