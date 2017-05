José Manuel Zapico: "Competir en costes y no en talento traerá más paro y precariedad"

"Hay que formatear el sistema", afirma, como colofón y síntesis a una hora de conversación, José Manuel Zapico (Langreo, 1977), secretario general de CC OO de Asturias desde el día 5. Ésta su propuesta sindical.



Modelo sindical. "El sindicato tenía las respuestas adecuadas para un contexto determinado, pero la crisis lo cambió. Los trabajadores deben ver en CC OO una herramienta muy pegada al tajo, profundamente democrática en lo interno y muy implicada en el contexto sociopolítico: que no sólo se preocupe de los derechos laborales sino también de los problemas de vivienda, de servicios públicos, de infraestructuras... Al final, todo es salario. Y el sindicalismo debe representar intereses colectivos. Defendemos una dirección colectiva, más flexible y que trabaje en equipo y en red, y con una estructura sindical muy implicada en la realidad laboral".



Unidad de acción sindical. "Entendemos la unidad de acción con otros sindicatos como estratégica para luchar, ser más eficaces y defender los derechos de los trabajadores. Pero no es una vía única. Tenemos una vertiente sociopolítica. La unidad de acción debe ser más amplia, convergiendo con movimientos sociales, ciudadanos, vecinales y otros con intereses comunes. En la defensa de soluciones para la gente el sindicato se legitima".



Referentes políticos. "La independencia de CC OO respecto de cualquier poder político o económico es inquebrantable. No tener referencias partidistas nos da valor, capacidad y fuerza. Pero sí tenemos una atmósfera ideológica, y en ella podemos coincidir. Defendemos intereses de parte, y cuando defendemos esto, la alianza puede ser amplia".



Relación con la patronal. "El modelo empresarial busca la reducción continua de costes y la explotación salvaje. Esto mete a Asturias en un callejón sin salida. Las empresas invierten poco, lo hacen donde no hay riesgo y buscan el beneficio rápido. Es un error. Queremos un tejido empresarial que apueste por el conocimiento, que se sostenible y que evite el destierro de muchísimos jóvenes que se tienen que ir. Se hizo mucha inversión pública y esfuerzo de las familias para dotarlos de una alta formación y cualificación. Es una singularidad porque en el conjunto del Estado la especulación inmobiliaria sacó a mucha gente de la escuela, pero en Asturias esto no fue tan acusado y permitió formar una gran generación. Ahora ese esfuerzo lo rentabilizan otras empresas y otros países".



Sucesión de Ignacio Fernández Toxo. "No tenemos una posición sobre personas pero sí sobre el perfil. El plazo está abierto y pueden concurrir más candidatos a la secretaría general del sindicato, pero el compañero Unai Sordo sí representa el perfil de renovación general que pretendemos. Apostamos por las decisiones colectivas y un proyecto amplio, y esto está por dibujar".



Reforma laboral. "Destruyó empleo e hizo que el que se creó se repartiera. Durante los primeros años de la crisis la gente aguantó en su entorno, pero la caída de la población activa tras la reforma laboral evidencia que a muchos parados el recurso que les quedó fue emigrar. El abaratamiento del despido, el otorgamiento de mayor poder al empresario en la negociación colectiva, la preeminencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, los recortes y la austeridad, y otras medidas enviaron un mensaje demoledor para mucha gente. Se devaluaron las condiciones de trabajo y se favorece el "dumping" empresarial. Hay pocos empresarios y demasiados dueño que aplican el 'o te callas o te echo'. La democracia no puede quedarse a las puertas de las empresas. El Gobierno del PP insiste en crecer en base a la moderación salarial y al recorte de la inversión pública, lo que lleva al Estado español a jugar un papel subalterno en la UE. Este modelo está fracasado: sólo traerá más paro y precariedad frente a otros países que se basan más en el desarrollo industrial y en el conocimiento".



Izquierda. "El PSOE está en una situación muy complicada con dos modelos (el que apuesta por la gran coalición con el PP y el que opta por posiciones de izquierda) enfrentados e irreconciliables. Los veo al 50% y no creo que la herida cicatrice. Luego hay una izquierda real e ilusionante que, a través de la convergencia, puede crear espacios que permitan frenar los recortes, derogar la reforma laboral y defender el Estado social y democrático".



Asturias e impuestos. "Asturias debe crecer en torno a la industria, el conocimiento y dando valor a las empresas. El Gobierno autonómico debe dejar de estar ausente. El presidente del Principado está en fraude democrático porque se interesa más en cuestiones partidistas que en las necesidades colectivas de Asturias. Debe ponerse a la cabeza en demanda de inversiones e infraestructuras. El envejecimiento demográfico, el éxodo y el riesgo de pobreza de los asturianos exige estrategias a medio plazo y no ocurrencias electorales. Y necesitamos una política fiscal progresiva. Rechazamos el "dumping" fiscal entre regiones y la carrera electoral en Asturias para rebajar los impuestos directos".



Trump y Le Pen. "Hay que lograr que el poder económico no controle al poder político para evitar los desajustes que genera una globalización descontrolada que genera más pobreza e insolidaridad, y da como frutos Le Pen, y Trump. La desesperación por la pobreza es un caldo de cultivo para los fascismos, que hacen política desde las emociones y no desde los valores".