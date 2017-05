Trías de Bes: "La tecnología dejó de ser la ventaja competitiva, la copia es inmediata"

Los ensayos del economista Fernando Trías de Bes, traducidos a más de 30 idiomas, han inspirado a millones de emprendedores. El escritor catalán es un referente en marcadotecnia e innovación y ayer compartió su visión de la nueva economía con los más de 260 empresarios y directivos que asistieron al III Foro Pyme Asturias, organizado por Popular y LA NUEVA ESPAÑA. "Las grandes empresas mundiales no fabrican, se dedican a capturar valor, ahí están las grandes oportunidades", destacó Trías de Bes tras apuntar que Youtube o Facebook no producen ni vídeos ni contenidos propios, pero son las puntas de lanza de la nueva economía colaborativa. El cambio es imparable y "la tecnología ya no es ventaja competitiva sostenible en el tiempo, porque la copia es inmediata, a una velocidad extraordinaria", destacó el economista, que apuntó que algunas versiones "piratas" del Iphone salieron antes que las oficiales.

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y la directora del Idepa, Eva Pando, asistieron al Foro, que fue abierto por la directora de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero, y el director territorial Norte de Popular, Miguel Ángel Franco. Ambos destacaron el protagonismo de las pymes como motor económico de Asturias y presentaron a los ponentes: José Manuel Morán, presidente del grupo Comunicalia, y Fernando Trías de Bes, que centró su charla en demostrar que lo que pasa a nivel macroeconómico acaba afectando a todos.

Trías de Bes se refirió en primer lugar al fenómeno de la "hiperglobalización", en el que China se ha convertido en actor protagonista por su creciente peso. Su capacidad de fabricación a bajo coste ha provocado una deslocalización de procesos productivos en Europa y que la economía del viejo continente se centre en los servicios. A ello se suma "la banalización del pirateo, un desprecio a la propiedad intelectual" que, según el economista, va desde las descargas ilegales a la fabricación de tecnología sin licencia. Europa sólo puede competir con China con la divisa, "con expansiones monetarias que generan burbujas" y que están provocando un aumento del endeudamiento de los países ricos. "El resultado fue una crisis de renta disponible", señaló Trías de Bes, que apuntó que en España las pizzerías pasaron de ofrecer 2x1, en el que no importaba el precio, a descuentos del 50% y finalmente a ofrecer pizzas pequeñas a 3 euros. "Desde que estalló la crisis los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, es una verdad estadística. Las clases medias se estrechan y quienes ganan son, por un lado, las marcas de lujo, y por otro, quienes ofrecen ofertas a las clases bajas, las micro transacciones", señaló Trías de Bes.

El segundo fenómeno estructural al que se refirió el economista fue el demográfico. El crecimiento se centra en África y en Asia y allí están las oportunidades de negocio. Al mismo tiempo la esperanza de vida aumenta "lo que hace que en países como Japón ya se vendan más pañales para adultos que para bebés".

Si al aumento de la esperanza de vida se le suma el tercer fenómeno estructural, el tecnológico, se obtiene, según el escritor, la respuesta a que aún convivan los modelos de negocio tradicionales y digitales debido a la coexistencia de generaciones. Trías de Bes lo comparó con una carrera de relevos y señaló que el cambio de testigo hacia el comercio digital, en algunos casos, aún puede tardar algunas vueltas. Eso sí, apuntó que "cuando un fenómeno digital pasa del 20% de penetración se acelera y llega el momento de mover ficha, no se puede mirar a otro lado". En ese nuevo ecosistema las oportunidades están en la economía colaborativa, en "capturar valor", y hasta conceptos como el de desempleo se difuminan "porque si una persona tiene un coche puede ser conductor de Uber, otra cosa son las condiciones".

Preguntado por las claves del éxito empresarial, Trías de Bes destacó la lucha, la capacidad de elegir el momento para invertir y la gestión de la incertidumbre y la obsolescencia "porque todas las empresas están condenadas a morir".