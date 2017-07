Ratifican la nulidad de los recortes salariales que aplicó Liberbank en 2013

El Tribunal Supremo ha dado la razón a tres de los sindicatos de Liberbank (CSICA, CSI y STC) y ha ratificado el fallo de la Audiencia Nacional de septiembre pasado que condenó a la entidad financiera liderada por la Fundación Bancaria Cajastur y anuló las medidas unilaterales de recorte salarial que el banco aplicó entre mayo y junio de 2013.

El banco, que está considerando recurrir este fallo ante el Constitucional según medios conocedores, había provisionado en sus cuentas el posible importe a devolver a los trabajadores, por lo que la entidad aseguró hoy que la sentencia no tendrá impacto en la situación económica de la entidad.

Los sindicatos demandantes reclaman el reintegro a los trabajadores de 70 millones como devolución de los salarios no abonados tanto por la aplicación de las medidas unilaterales cuya anulación acaba de ratificar el Supremo como por la del expediente de regulación temporal que la entidad pactó en 2013 con UGT y CC OO y que también fue declarado nulo por los tribunales.

Con independencia del eventual recurso ante el Constitucional, la fijación de los importes a reintegrar a la plantilla deberá determinarse en el proceso de ejecución de sentencia, que corresponderá hacer ahora a la Audiencia Nacional.

El Supremo y la Audiencia Nacional consideraron nulas las medidas unilaterales porque se aplicaron a resultas de no haber llegado a un acuerdo con los sindicatos durante el periodo oficial de consultas para negociar un ERE previo que no llegó a pactarse y durante cuyas conversaciones la empresa no facilitó sus resultados del trimestre precedente como le habían pedido algunos representantes de la plantilla. Esta negativa privó de información esencial a la parte social, según el fallo, lo que, a juicio del tribunal, "se erige elemento determinante que vicia" el deber de información "y priva a la representación de los trabajadores de datos muy relevantes sobre la situación de la empresa".