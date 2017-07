El Supremo anula un ajuste en Liberbank por el que los sindicatos reclaman 70 millones

El Tribunal Supremo ha ratificado el fallo de la Audiencia Nacional que en septiembre condenó a Liberbank y anuló las medidas laborales unilaterales (suspensiones temporales de contrato y reducciones de jornada y salarios) que el banco aplicó entre mayo y junio de 2013. El alto tribunal da así la razón a los sindicatos CSICA, CSI y STC, que reclaman la devolución de 70 millones de euros, y desestima el recurso que interpuso la entidad liderada por la Fundación Bancaria Cajastur contra la sentencia de la Audiencia Nacional.

El banco, que está considerando recurrir este fallo ante el Constitucional según medios conocedores, había provisionado en sus cuentas el posible importe a devolver a los trabajadores, por lo que la entidad aseguró ayer que la sentencia no tendrá impacto en la situación económica del grupo.

Los sindicatos demandantes reclaman el reintegro a los trabajadores de 70 millones como devolución de los salarios no abonados tanto por la aplicación de las medidas unilaterales cuya anulación acaba de ratificar el Supremo como por la del expediente de regulación temporal que la entidad pactó en junio de 2013 con UGT y CC OO y que también fue declarado nulo por los tribunales. En su momento, tras la anulación del ERE de 2013 y antes de que los tribunales hubiesen declarado la invalidez del plan unilateral aplicado inmediatamente antes, Liberbank había cuantificado en 6 millones el importe a devolver a sus empleados.

Con independencia de que se plantee o no por el banco un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional, la fijación de los importes a reintegrar a la plantilla deberá determinarse en el proceso de ejecución de sentencia, que corresponderá hacer ahora a la Audiencia Nacional.

El Supremo y la Audiencia consideraron nulas las medidas unilaterales porque se aplicaron a resultas del fracaso en la negociación de un ERE previo que no se llegó a pactar y durante cuyas conversaciones la empresa no facilitó sus resultados del trimestre precedente pese a que se lo habían pedido algunos representantes de la plantilla. Esta negativa, que el banco atribuyó al deber legal de discreción hasta que los resultados fueran comunicados primero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, privó, según el fallo, de información esencial a la parte social, y entrañó un "relevante incumplimiento empresarial" y "de tal gravedad, que determina la nulidad de las medidas acordadas unilateralmente por la empresa tras la formalización del periodo de consultas". Según la resolución, "la omisión de dicha documentación no constituye una irregularidad puramente formal del proceso de negociación, sino que se erige en elemento determinante que vicia el deber de negociar de buena fe".

El fallo se conoció con la Bolsa aún abierta. Liberbank retrocedió ayer el 1,15%.