Más de 3.000 asturianos crean empresas cada año con la prestación de desempleo

Más de 3.000 asturianos destinan cada año el dinero del desempleo a la creación de empresas a través de la fórmula del pago único. Con la caída de las cifras del paro en la región, el número de beneficiarios de la capitalización del desempleo ha disminuido, pero se mantiene por encima de la barrera de los 3.000 en parte gracias a las reformas que se aprobaron en 2015 para extender el pago único del 100% de la prestación de desempleo a todos los parados y no sólo a los jóvenes.

"Es un buen empujón para emprender", coinciden en destacar parados asturianos que invierten la prestación de desempleo en la puesta en marcha de una empresa o de una cooperativa, en la participación en una sociedad o, en la mayoría de los casos, en darse de alta como trabajador autónomo. El pasado año fueron 3.010 beneficiarios en Asturias y el importe medio que recibieron fue de 5.173 euros, según los datos que maneja el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Esta medida de apoyo al parado y de fomento del emprendimiento, que permite cobrar la prestación de una tacada para invertirla, se ha reforzado en los últimos años y se ha generalizado al conjunto de los desempleados. Pueden capitalizar la prestación los parados que tienen pendiente de recibir, al menos, tres mensualidades; que no se han beneficiado de otro pago único en los cuatro años anteriores; que acreditan el alta como autónomo estable o la incorporación como socio trabajador de una cooperativa, sociedad laboral o mercantil, y que inicien la actividad en el plazo máximo de un mes desde la fecha de aprobación del pago único. Además, los beneficiarios no pueden haber impugnado el despido que diera lugar a la situación de desempleo. En estos casos no se podrá solicitar la capitalización hasta que se haya resuelto el expediente de impugnación.

Con el pago único se puede obtener hasta el 100% del importe de la prestación pendiente u obtener pagos mensuales para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad Social.

Los autónomos

De los 3.010 desempleados que el pasado año se beneficiaron del pago único, 2.787 se dieron de alta como autónomos. Esta ayuda, además, se sumaba a otras como la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos en las cotizaciones a la Seguridad Social durante los primeros seis meses, medida que este año se ha mejorado tras aprobarse, a nivel estatal, la ampliación de la tarifa plana a un año, y a nivel autonómico, el pago de una subvención de 50 euros durante los doce primeros meses. De esta forma, los nuevos autónomos no tendrán que pagar cotizaciones durante el primer año.

Además de 2.787 nuevos autónomos beneficiados por el pago único del paro, el pasado año se contabilizaron en Asturias 24 nuevos socios de cooperativas, 120 nuevos socios de sociedades laborales y 79 nuevos socios de entidades mercantiles. El número medio de días capitalizados por beneficiado fue de 194, por encima de la media nacional, que fue de 190. Sin embargo, el importe medio fue inferior. Frente a los 5.173 euros de Asturias, en el conjunto de España ascendió a 5.256 euros según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.