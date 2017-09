Mariano Rajoy espera recuperar parte del rescate al sistema financiero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que España recuperará parte del dinero destinado al rescate del sistema financiero en 2012 con la privatización de "lo que aún es banca nacionalizada", y con las ventas que haga la Sociedad de gestión de activos de la reestructuración bancaria, Sareb.

En respuesta a una pregunta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, Rajoy ha insistido en que el rescate bancario fue necesario para evitar la quiebra del sistema financiero, cuyo buen funcionamiento es "imprescindible para que funcione la economía, para que haya inversión y se genere empleo".

"Tuvimos que reestructurar algunas entidades financieras recapitalizar otras e "hicimos lo mismo que otros países con ayudas similares a las nuestras" como Alemania, Francia o Italia, aunque hubo otros como Grecia, Irlanda y Portugal que tuvieron que destinar a ese fin el 25 % de su PIB.

Y la alternativa a eso, continuó, hubiera sido "la quiebra, los depositantes hubieran perdido todos sus ahorros y no habría habido crédito, con lo que la recuperación económica y la inversión hubieran sido imposibles". "Por suerte, España no quebró, no hemos necesitado el rescate, los depositantes conservaron su dinero, el crédito empezó a fluir, comenzó la inversión y el consumo, hemos creado muchos puestos de trabajo y ya llevamos cuatro años de crecimiento", dijo.

Por su parte, Iglesias le recordó a Rajoy que él y otros miembros de su Gobierno aseguraron entonces en varias ocasiones que el rescate bancario no le iba a costar ni un euro a los contribuyentes y ahora parece que se dan por perdidos 40.000 millones, por lo que les acusó de mentir.

También le explicó que con esos 40.000 millones "perdidos" se podría haber "multiplicado por cuatro la hucha de las pensiones", se habrían evitado los recortes en Sanidad o haber mantenido la inversión en Ciencia, por lo que "no solo han mentido ustedes sino que han demostrado ser unos incompetentes".

Rayoy le recordó que el Gobierno anterior "ya había dado ayudas de 15.600 millones de euros" al sector, y añadió que "usted cree que no era necesario, pero con sus tesis hubiera quebrado el sector financiero español, los depositantes hubieran perdido 490.000 millones de euros, todos los empleados de banca habrían perdido su trabajo y no habría crédito ni empleo".

"Conviene estudiar bien los temas porque gobernar es muy difícil y hay que hacer menos demagogia de la que hace usted", le dijo.