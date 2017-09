Los empleados de Eroski exigen la continuidad del híper de Siero

La plantilla del hipermercado de Eroski en el centro comercial Intu Asturias temen su desaparición si no se materializa el pactado traspaso al grupo Carrefour y hoy reanudarán sus movilizaciones para evitarlo: esta mañana pedirán a los portavoces de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Siero que impulsen una moción en el pleno del Consistorio del día 28 en apoyo de la tienda y mañana protagonizarán a las 12.30 horas su tercera concentración para que "no se elimine el hipermercado y se mantengan los puestos de trabajo". Las condiciones del contrato de arrendamiento entre Intu (el dueño del centro comercial) y Eroski, insatisfactorio para Carrefour, es el obstáculo que está frenando el traspaso. El Eroski de Mieres ya fue asumido por Carrefour en marzo, informa J. C.