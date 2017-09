El híper del juguete Toys R Us, con un centro en Siero, entra en concurso en EE UU

La cadena estadounidense de grandes superficies del juguete Toys R Us, presente en Asturias con una gran tienda en el Centro Comercial Azabache (Lugones, Siero), se ha acogido ante un tribunal de Virginia (EE UU) a la protección que permite ley de quiebras (similar mal concurso de acreedores en España) al no poder e hacer frente a su deuda y pagar a sus acreedores. Fuentes de Toys R US declararon que esta decisión no afecta a la filial de España, donde no habrá cierre de tiendas. Sí habrá clausuras en EE UU, según Efe-Dow Jones. La cadena (la mayor distribuidora de juguetes del planeta) cuenta en España con 50 establecimiento y más de 1.600 empleados.

La multinacional dijo que el concurso sólo afecta a las operaciones de la compañía en EE UU y Canadá. La empresa, propiedad de tres grupos de capital financiero, pretende reestructurar su deuda, que alcanza ya los 5.000 millones de dólares (4.169 millones de euros).

Por otra parte, trabajadores del hipermercado Eroski en el centro comercial Intu Asturias, de Paredes (Siero), con 100 empleos, recibieron ayer el apoyo de los portavoces de los grupos municipales en el consistorio sierense para oponerse a un eventual cierre del hipermercado si finalmente no se materializa su traspaso a Carrefour. En la sesión plenaria de la Corporación del día 28 se aprobará una declaración institucional de apoyo a partir de una moción del equipo de Gobierno, del PSOE, que tiene el respaldo del resto de partidos.

Intu Asturias ha cursado ante el Ayuntamiento la solicitud de conversión de la superficie que ocupa el hiper en una zona de tiendas, pero un portavoz dijo que se trata de una "medida preventiva" por si el hipermercado cesara en su actividad. "Se trata de anticipar los trámites por si eso ocurriera y no tener el espacio ocioso demasiado tiempo y recuperar el empleo lo más rápido posible".

Los trabajadores de Eroski harán mañana, jueves, a las 12.30, su tercera concentración en exigencia de la continuidad del hiper.