La motivación, la mejor arma de la comunicación y la empresa

Historias, anécdotas, motivaciones, humor y mucha reflexión. Todo en un clima de enorme complicidad y con la animación del humorista y formador Sr. Corrales. El grupo de empresas Ekonomika vivió ayer su puesta de largo en el Palacio de Congresos de Gijón ante cerca de medio millar de personas. "Vemos muchas veces que la gente va a un curso y, si no está motivada, no abre el libro. Por eso nuestra intención era ofrecerles una ponencia magistral a nuestros clientes, con una figura como la del Sr. Corrales, que es un éxito garantizado", indicó José Luis Rodríguez, director general del grupo Ekonomika.

Diversas personalidades del ámbito empresarial asturiano disfrutaron ayer de la presentación de este grupo de consultoría, formación y marketing que está integrado por Prevenka, K360, Formación Laboral Comunitaria, PSW y Protemin. Todas esas firmas se unen ahora bajo la misma marca. "Somos varias empresas en el mercado, de los mismos dueños, que queremos concentrarnos en un mismo nombre para que lo asimile el público. Hacemos páginas web, redes sociales, aplicaciones internas, formación y protección de datos", explica el director general de Ekonomika, quien añade que "a partir de ahora queremos que en vez de que la gente trabaje con diferentes marcas, que vea que con una sola marca lo tiene todo, y que se nos identifique con la letra k".

"Yes, you can"

El evento de ayer celebrado en el recinto ferial, que contaba con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, tuvo como plato fuerte el espectáculo "Yes, you can!" ("¡Sí, tú puedes!"), en una conferencia a cargo del Sr. Corrales, que lleva nueve años motivando, animando, divirtiendo y emocionando a partes iguales. "El público no sólo escucha, sino que también participa, e incluso se va con tarea para casa", reconoce el coach, que además también es humorista, formador, actor y guionista.

Una oportunidad, con una fórmula diferente, para conocer de primera mano a un grupo de empresas que ha buscado una manera distinta de llegar a sus clientes y canalizar bajo una misma marca el prestigio y la cercanía de sus diferentes firmas. "Tenemos muchos clientes a nivel nacional y queremos seguir manteniéndolos. Cuidamos mucho al cliente y por eso queremos que sepa que, por ejemplo, si tiene que hacer una web puede acudir a nosotros para llevarla a cabo", cuenta Rodríguez.

Fue un encuentro con mucho humor y en el que, tras disfrutar con el Sr. Corrales, el público sacó una conclusión clara. "Estoy convencido de que la gran mayoría se ha ido a sus casas dándole vueltas a todo y pensando que ´sí que podían´. Lo tengo clarísimo", apunta José Luis Rodríguez, director general del grupo de empresas Ekonomika.