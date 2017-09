Pola de Somiedo, abanderada de la España unida ante el Monarca

Jesusa Calzón, vecina del pueblo somedano de La Viña, madrugó para ver al Rey. A las nueve y media de la mañana ya estaba en la puerta del Ayuntamiento de Somiedo, aunque la visita de Felipe VI al consistorio no estaba prevista para antes de la una. "Cuando llegué sólo estaban las vallas, todo muy soso. No habían colocado ni una bandera de España, así que me fui a la tienda y compré cinco para poner un poco de colorido. Luego otras vecinas se picaron y trajeron y colocaron más", explicó Jesusa Calzón para justificar que ayer la plaza de la Pola estuviera llena de banderas de España. "Yo no soy extremista, pero en estos tiempos difíciles hay que ayudar", añadió con la mente en Cataluña.

El monarca no hizo ayer declaraciones públicas sobre la compleja situación con Cataluña y el referéndum convocado para el 1 de octubre, aunque quienes hablaron con él durante los actos celebrados primero en La Malva y después en Pola de Somiedo, apuntaron que les había transmitido que estaba "tranquilo".

Jesusa Calzón quería "sentir de cerca" al Rey, "lo más guapo que tenemos en España", pero su prima Jovita Calzón, vecina del pueblo somedano de La Riera, dudaba que se fuera parar ante ellas. Felipe VI llegó pasadas la una y cuarto a Pola de Somiedo. Se bajó del coche, saludó y se metió en la casa consistorial acompañado del alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández. Allí firmó en el libro de honor del parque de Somiedo, que él mismo había estrenado durante su visita de 1990, y conversó con el regidor sobre el desarrollo sostenible de las comunidades de montaña. "Le invité a volver a Somiedo en visita privada para contemplar osos en libertad", señaló el Alcalde.

La salida del Rey del consistorio fue acompañada de aplausos y de los primeros gritos. "¡Viva el Rey!", "¡Viva España!", "¡Viva Somiedo!". Incluso se oyó algún "¡Viva la Guardia Civil!". Varios "¡vivas!" salieron de la garganta del veterinario Francisco Menéndez. "Es el primer Rey que nos vista, aunque algunos dicen que por aquí pasó Carlos V, y hay que estar orgullosos", afirmó con la voz ronca.

El Rey dio una vuelta completa a la plaza saludando a los cerca de 200 vecinos que se concentraron allí. Empezó con los alumnos del colegio de Pola de Somiedo, que le entregaron varios regalo, entre ellos un libro de los pueblos de Somiedo y varias chapas elaboradas por la cooperativa escolar. Felipe VI incluso conversó con la gente que estaba asomada a las ventanas. "Tenemos un Cristo que es una joya", señaló una mujer desde el balcón de su casa. "Pues bájelo", respondió el Rey. "Esa joya está en la iglesia, no en mi casa, tiene que ir a visitarla, que merece la pena", replicó la mujer entre las risas de la gente.

Al final del recorrido Felipe VI llegó a la altura de Jesusa Calzón y le dio la mano a ella y a su prima Jovita . "¨El Rey sí que es una joya, sabía que no nos iba a fallar", afirmó Jesusa.