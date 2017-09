Cerca de 200 vigilantes se concentraron el martes ante la sede de Presidencia del Principado para demandar al Gobierno regional que en la contratación de empresas de seguridad privada no se tenga en cuenta sólo el precio más bajo, que se valoren criterios técnicos y que se introduzcan cláusulas sociales. Los vigilantes acusan al Principado de generar "precariedad" en el sector de la seguridad privada al adjudicar servicios -como el control de museos- a "compañías pirata" que no aplican el convenio colectivo y abonan salarios el 30% más bajos. "Con la seguridad no se juega", señalaba la pancarta tras la que se situaron los vigilantes, que también demandan a las patronales del sector un nuevo convenio "justo".