Reguant: "Pese a lo que diga Trump, el cambio climático es el mayor reto para la humanidad"

"Nos encontramos ante grandes retos para la humanidad y el cambio climático, pese a lo que diga Trump, es probablemente el mayor de ellos y debemos tomar responsabilidad como economistas", afirmó ayer Mar Reguant ante el público que llenó el centenaria sede histórica del Banco Herrero para reconocer sus méritos como estudiosa del funcionamiento de las subastas de los mercados eléctricos y de emisiones de CO2. Reguant, que ha demostrado que las políticas de competencia aumentan la eficiencia de las políticas medioambientales, reconoció que en la adolescencia se planteó "trabajar menor y ser más normal" en un país "donde ser brillante, si me lo permiten, no siempre está bien visto". "A pesar de cierto bullying escolar, no renuncié a mi persona", destacó.