Tesla despide a cientos de trabajadores en EE UU

El fabricante estadounidense de automóviles eléctricos de lujo Tesla despidió esta semana a entre 400 y 700 trabajadores de diferentes departamentos como parte de una revisión anual de su actividad. El número de despidos fue estimado por los propios empleados de Tesla, que señalaron que ingenieros, supervisores y operarios de fábrica se han visto afectados y además, criticaron, no se les avisó con suficiente antelación. Por su parte, la compañía matizó que los puestos en cuestión, a los que no se refiere como "despidos", son administrativos o de ventas y aseguró que hará nuevas contrataciones en la mayoría de vacantes. Aunque no cuentificó cuántas va a dejar sin cubrir.