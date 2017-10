Del Valle se reafirma en Duro durante un consejo tenso y dividido que seguirá hoy

La querella presentada por la fiscalía anticorrupción -y admitida a trámite por la Audiencia Nacional- contra Duro, su presidente y su antecesor en el cargo por supuestos sobornos en Venezuela entre 2008 y 2013 para lograr contratos es uno de los argumentos esgrimidos por un vocal para que el máximo dirigente del grupo ponga su cargo a disposición del consejo. Con ello, su relevo no se plantea sólo como una exigencia de la banca acreedora. Pero Ángel del Valle ha mantenido que ni él ni la sociedad han recibido aún notificación judicial o del Ministerio Público, como se evidenciará -argumenta- cuando finalmente llegue el auto y quede constancia de la fecha de su salida de los órganos judiciales y de entrada en el registro de la empresa, por lo que no cabe plantear, aduce, una situación que, aunque exista conocimiento de su veracidad, no consta aún de manera oficial para los querellados.

A petición del consejo, algunos directivos aportaron sus testimonios profesionales sobre el impacto en el negocio y en la capacidad de contratación en algunos países si se mantiene al frente de la compañía un presidente querellado. El consejo también reclamó ayer información al primer nivel directivo sobre la situación financiera de la empresa y la evolución de su cartera de proyectos.

"Hemos llegado al límite", expresaron anoche medios cercanos a la banca acreedora. Si la situación no se desbloquea rápido, el grupo puede ir al concurso, dijeron los mismos medios. La división y la tensión es creciente en un consejo que aparece fragmentado y dividido sobre el camino a seguir, y el cansancio crece entre los prestamistas, que reclaman decisiones para encarar la situación de la empresa y que consideran que el tiempo se está agotando y deja ya pocas salidas. Los trabajadores expresarán hoy y mañana de nuevo su preocupación por el futuro de la sociedad y de sus empleos. Los sindicatos de industria de UGT y CCOO harán una manifestación esta tarde a las 19.00 horas por las calles de Oviedo. Y la asamblea de empleados y de delegados de todas las filiales, salvo DF Rail por su situación particular, harán otra marcha mañana a las 19 horas por el centro de Gijón. Para mañana también está anunciada una huelga de 24 horas en tres sociedades del grupo.