El congreso de fusión de MCA y UGT "se tiene que celebrar y con acuerdo", advierte Pepe Álvarez

"El congreso de constitución de la FICA en Asturias se tiene que celebrar mañana y con un acuerdo", afirmó en conversación con LA NUEVA ESPAÑA Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que considera que aún hay tiempo para que el SOMA y la MCA acerquen posturas para abordar la fusión.

Esta mañana, tal como acordó en asamblea la pasada noche, el SOMA envió una carta a Pepe Álvarez anunciando que no asistirá al congreso por las diferencias con la MCA y reclamando su mediación en el conflicto. Además, la histórica organización de origen minero amenazó con desvincularse de UGT si no actúa su secretario general. "Yo siempre estoy dispuesto a mediar en lo que haga falta, pero no me parece correcto que me entere de esa petición por los medios de comunicación cuando hay vías para comunicación directa y que se espere al último momento para hacer la petición", señaló Pepe Álvarez , que apuntó que será la comisión ejecutiva federal de la FICA quien tratará de encauzar el conflicto para que se llegue a acuerdo antes del congreso de mañana. "Aún hay tiempo", aseguró.

Pepe Álvarez señaló que la UGT "quiere que el SOMA se sienta cómodo y aporte a la nueva federación de industria su prestigio y su historia" y añadió que no quiere ni plantearse un escenario de desvinculación de la organización de los mineros de UGT. "Sus historias están ligadas, nacieron la una para la otra, no se pueden separar, ahora bien, si llegado el momento la organización toma esa medida nosotros también tomaremos las nuestras", advirtió Pepe Álvarez.

La MCA, que tiene mayoría de delegados en el congreso (82 frente a 58), está dispuesta a acudir el congreso y votar en solitario. Pepe Álvarez señaló que el congreso" tiene que celebrarse" y apuntó que bastaría en primera convocatoria la acreditación de la mitad de los delegados.