El proyectado equipo ciclista de Alonso iba a tener sede en Malta

Luis García Abad, representante del piloto ovetense de Fórmula 1 Fernando Alonso, constituyó en 2015 en Malta, en alianza al 50% con el fondo de inversión catarí Novo Holding, la sociedad Revolution Holdings Limited, concebida como titular del proyectado equipo ciclista que pretendió crear el deportista asturiano y para lo que llegó a considerar la compra del club vasco Euskaltel.

Así lo revelaron ayer "La Sexta" y "El Confidencial", los dos medios españoles que, junto a otros 94 medios periodísticos internacionales, están analizando y difundiendo los 13,4 millones de documentos de la filtración sobre bienes en paraísos fiscales que ha sido denominada como "Papeles del paraíso".

Fernando Alonso, que había tenido residencia en Oxford (Reino Unido) y Lugano (Suiza), trasladó en 2011 su domicilio fiscal a Oviedo, y desde entonces paga impuestos en España, según desveló entonces el diario británico "The Mirror".

La sociedad ahora revelada es una alianza con capital catarí, gestionada por García Abad y que se constituyó el 21 de enero de 2015.

García Abad explicó a "El Confidencial" que la sociedad no se creó en España por decisión de los socios cataríes. Malta, aunque es un país mediterráneo de muy baja fiscalidad, no está tipificado por el Gobierno español como paraíso fiscal desde 2003, aunque la OCDE sí mantiene esa catalogación. En todo caso, operar en paraísos fiscales y jurisdicciones "off shore" no es ilegal a condición de que quienes lo hagan lo comuniquen a las autoridades tributarias del país en el que tengan su domicilio fiscal.

García Abad aportó documentación de que la Hacienda española fue informada de la constitución de la sociedad en Malta y que Revolution Limited no llegó a tener facturación ni a obtener beneficios fiscales, dado que el proyecto ciclista no se consumó. Revolution Holdings está en vías de liquidación.

Alfredo Fraile, que fue representante de Julio Iglesias, creó una estructura "off shore" en la isla de Aruba para comprar casas para sí y para el cantante en 1979.

La Sexta atribuyó también una sociedad en 1982-1984 al productor de cine José Frade.

En la isla caribeña de Nevis han aparecido sociedades de Francisco Correa y Pablo Crespo, procesados en el caso "Gurtel". Las sociedades las constituyeron una vez que empezaron a contratar con el PP. Guillermo Ortega exalcalde de Majadahonda (Madrid) por el PP, también creó tres sociedades en Nevis cuando accedió a la máxima responsabilidad municipal.