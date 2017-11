El SOMA consuma su amenaza y no asiste al congreso de fusión con MCA

El congreso para fusionar las históricas organizaciones del metal y la minería de UGT en Asturias se inició esta mañana en Gijón sin la presencia de los delegados de una de las partes. El SOMA cumplió su amenaza y sus representantes no han asistido al congreso, que a primera hora de esta tarde elegirá previsiblemente a Jenaro Martínez Paramio, actual secretario general de MCA, como primer líder de UGT-FICA en Asturias sólo con los votos de los compañeros de su antigua Federación.

El de hoy se había planteado como un congreso histórico, en el que iban a confluir, por mandato congresual de UGT, las organizaciones con más peso dentro del sindicato socialista en Asturias y que suman más de 22.000 afiliados. Sin embargo las dos organizaciones fueron incapaces de llegar a un acuerdo para la fusión y el SOMA decidió el pasado miércoles en asamblea no acudir al congreso al considerar que se iba hacia una absorción puesto que se temía que la MCA iba a ejercer el rodillo con su mayoría de delegados (82 frente a 58).

La ausencia de los delegados del SOMA no es la única significativa en el congreso que se está celebrando en el recinto de la feria de muestras de Gijón. El presidente del Principado, Javier Fernández, y el secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, no han asistido a la inauguración (tampoco se les esperaba) a pesar de que, por ejemplo, sí habían acudido al congreso en el que el pasado año se eligió a Jenaro Martínez Paramio como secretario general de MCA de Asturias en sustitución de Eduardo Donaire, que en aquel acto afirmó que era mejor que él no estuviera en el proceso de fusión de federaciones, "para evitar fantasmas del pasado". Sin esos fantasmas el acuerdo tampoco fue posible entre dos organizaciones con históricas rivalidades.

Quien sí está presente en el congreso e intervendrá en el acto de clausura es Pedro Hojas, secretario general de la comisión ejecutiva federal de UGT-FICA, que ayer intentó sin éxito, en una reunión en Langreo, que el SOMA acudiera al congreso. "Llevamos año y medio intentando que hubiera un acuerdo en Asturias para constituir la FICA", señaló Hojas esta mañana, que destacó que la no presencia del SOMA no impedirá que tras el congreso se siga negociando la integración. "Este congreso es un inicio no el final de nada", añadió Hojas, que lamentó que pese a los cambios en los líderes del metal y la minería vuelvan "las diferencias del pasado".