El ministro de Energía emplaza a Iberdrola a buscar un comprador para la térmica de Lada antes de cerrarla

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, emplaza a Iberdrola a que ponga en venta la planta térmica de Lada (Langreo) antes de cerrarla porque la decisión sobre la estructura o mix de generación eléctrica de un país no es una decisión que competa a las compañías privadas sino a la política energética que deciden los poderes públicos.



Nadal –que esta mañana firmó con el presidente de Asturias, Javier Fernández, el convenio para desarrollar nuevos proyectos para las cuencas hulleras con cargo a los fondos mineros con una inversión prevista de unos 158 millones– argumentó que las empresas pueden decidir el cierre de plantas de generación por carencia de rentabilidad pero no por otros criterios, que no son de su competencia, y que la forma de saber si una instalación es rentable o no es abriendo un proceso de ofertas para que la puedan gestionar otros operadores. En caso contrario, precisó, una compañía podría clausurar plantas de carbón, aun siendo rentables, para forzar la subida de precio de la electricidad.



El presidente del Principado se opuso al "cierre precipitado de los grupos generadores que conforman el polo energético que hoy existe en Asturias" tanto por su impacto en los territorios en los que se emplazan las centrales como por la necesidad que tiene la economía asturiana, con un elevado perfil industrial y una importante presencia de factorías intensivas en el consumo eléctrico, de disponer de costes competitivos de la energía y de un suministro eléctrico "estable y predecible". La "supervivencia de la fortaleza industrial" de Asturias "no es compatible", dijo, "con el cierre precipitado" de las centrales energéticas, por lo que reclamó que la transición energética hacia un modelo de generación con bajas emisiones de CO2 se haga "con inteligencia, responsabilidad, rigor y planificación", y no siendo "más papistas que el papa".





Por el convenio firmado hoy con @javier_asturias, el Ministerio de Energía y el Principado de Asturias colaborarán para impulsar y desarrollar proyectos de infraestructuras y restauración medioambiental de zonas degradadas por la actividad minera en #Asturias. — Álvaro Nadal (@MinistroNadal) 20 de noviembre de 2017