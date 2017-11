El Gobierno del PP está dispuesto a dar más ayudas a las térmicas para evitar su cierre

El Gobierno del PP quiere que el incremento de renovables en España se acompañe con una energía en base nuclear y que los picos de demanda se cubran principalmente con las térmicas de carbón para evitar una subida del recibo. Para lograr ese objetivo, el Ministerio de Industria está dispuesto incluso a abonar pagos por capacidad (por estar disponibles) a centrales rentables como la térmica de carbón de importación de Lada, que Iberdrola pretende cerrar.

"El mix energético debe decidirse desde los poderes públicos, no sustentarse en decisiones empresariales", señaló ayer en varias ocasiones Álvaro Nadal durante su comparencia en el Congreso, en la que añadió que "hay grupos empresariales a los que les gustaría que entrara más el gas para elevar la rentabilidad de sus centrales".

Nadal señaló que un contexto de transición energética "no queremos que se tomen decisiones irreversibles". Por ello defendió el real decreto de cierre de centrales que está en tramitación y que establece "un test de rentabilidad" para esas instalaciones que se pretendan clausurar. Si el operador no quiere seguir con la instalación tendrá que sacarla a subasta. "Ahí se verá si realmente es rentable y si no hay comprador aún cabrían dos posibilidades, o bien el cierre o bien el mantenimiento, si se considera necesario, con apoyo de pagos por capacidad siempre que haya informes favorables de Competencia y que lo autorice la Unión Europea", señaló Nadal.

Josep Vendrell, de Unidos Podemos, calificó la medida "de nuevo entente para dar ayudas de Estado a las eléctricas" y Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, se preguntó "por qué si es rentable la actividad hay que subvencionarla". Por su parte, María Pilar Lucio, del PSOE, lamentó que el Gobierno no espere al informe del grupo de expertos para tomar decisiones sobre la transición energética y señaló que su grupo no respaldó que el decreto de cierre de térmicas se tramitara como ley "porque no se aceptó que los pagos por capacidad fueran sólo para centrales de carbón autóctono".

El diputado asturiano del PP Ramón García Cañal destacó ayer el "ejercicio de escapismo del PSOE, Podemos y Ciudadanos que ya votó en el Congreso el cierre de la térmicas de carbón" y el diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca destacó el "compromiso inequívoco" con el mantenimiento de la minería de carbón y las centrales que lo queman.

En su turno de réplica Nadal pidió no confundir minería, "un sector en el que quedan apenas diez instalaciones" con centrales térmicas. Además destacó que hay reservados 150 millones de euros para "tomar medidas presupuestarias para complemementar el sistema de interrunpibilidad de rebaja el gasto en energías de la industria.