"Desconfíe de quien le asegure que no puede perder", aconseja la CNMV al ahorrador

"Las ofertas de inversión de escaso o nulo riesgo, con aseguramiento de beneficios significativamente mayores a los productos convencionales, son indicios de fraudes: desconfíe de las ofertas en las que se asegura que no se puede perder". La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) difundió ayer ese mensaje dentro de una nueva remesa de consejos dirigidos a los inversores y en particular a los llamados minoristas: hogares o empresas modestas con ahorros que intentan sacar partido de su capital.

La comunicación de la CNMV insta a "desconfiar de las oportunidades únicas de inversión, con promesas de altas rentabilidades y con poco o ningún riesgo". El organismo supervisor del mercado bursátil expone que, en ocasiones, los "chiringuitos financieros" ofrecen productos de inversión con rentabilidades garantizadas superiores a la media, estableciendo un tiempo limitado para aceptarlas y basándose en una información supuestamente especial que no está disponible para el público en general. La CNMV hace un llamamiento a no dejarse seducir por tales ofertas.

"La rentabilidad de una inversión suele estar relacionada con el nivel de riesgo que se asume: desconfíe de las promesas de altas rentabilidades que no conlleven un elevado riesgo de pérdida del importe invertido", expone la comisión que preside Sebastián Albella. Y previene en particular sobre ciertos instrumentos de inversión (CFD, opciones binarias, forex...): "Son productos de riesgo, complejos y especulativos y, en numerosas ocasiones, se anuncian para clientes minoristas a través de páginas webs o plataformas on-line gestionadas por entidades no autorizadas ni reguladas (chiringuitos financieros)". Subraya asimismo la CNMV que los riesgos de estos productos son difíciles de entender para los pequeños inversores y que la gran mayoría de los clientes minoristas que ponen dinero en ellos lo pierden (el 82% de ellos en el caso de los CFD o contratos por diferencias). "No invierta en productos que no sea capaz de entender", concluye la comisión.