El grupo Ayre venderá 5 de sus hoteles en Oviedo, Madrid, Córdoba y Barcelona

La cadena Ayre, con tres hoteles en Oviedo, prevé vender cinco de los ocho establecimientos que suma entre la capital asturiana, Madrid, Barcelona y Córdoba. Ayre (participada por el Grupo Matutes y por El Corte Inglés al 50%) posee otros dos negocios más en Valencia y Sevilla. La operación, avanzada por el portal especializado "Preferente", podría alcanzar los 200 millones, según "Expansión".

Ayre es la red urbana del grupo hotelero Palladium (antiguo Fiesta), que cuenta con varias enseñas y 50 hoteles en seis países. Dos de los hoteles Ayre que no se prevé vender (los de Valencia y Sevilla) serán incorporados a la marca Only You, la enseña de alta gama de Palladium.

"Preferente" indicó que El Corte Inglés podría acabar desprendiéndose de su participación del 50% en FST Hotels, la sociedad dueña de los hoteles Ayre, al igual que ha hecho con la enajenación de otros activos no esenciales de su actividad para reducir su alto endeudamiento. Ayre nació en 2006 y en Oviedo posee los hoteles Oviedo (edificio Calatrava), Alfonso II y Ramiro I, todos ellos de cuatro estrellas.