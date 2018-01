El bitcoin pierde la mitad de su valor en un mes y baja de los 10.000 dólares

La cotización de la criptomoneda bitcoin se desplomó ayer un 20% hasta llegar a los 9.199 dólares (unos 7.520 euros), con lo que pierde la cota de los 10.000 dólares por primera vez desde noviembre de 2017, y tras haber alcanzado su propio récord hace apenas un mes, cuando se situó cerca de los 20.000 dólares, lo que supone que, desde entonces, su valor ha caído a plomo y ha caído a la mitad.

La fiebre por esta moneda virtual, que comenzó 2017 cotizando en torno a 1.000 dólares (818 euros), ya ha sido calificada por muchos como una burbuja especulativa que podría estallar en cualquier momento. Su cotización comenzó a dispararse en noviembre, cuando cada bitcoin se intercambiaba por 6.750 dólares (5.519 euros).

El bitcoin no tiene existencia física, sino que se basa en tecnología "blockchain" y se intercambia en plataformas específicas de Internet. Tampoco tiene curso legal, ya que no se rige por ningún banco central ni gobierno. Muchos temen que esta moneda virtual sea utilizada como una vía para acometer fraudes.

Tajante, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vítor Constancio, aseguró ayer que las criptomonedas "no son monedas", puesto que no cumplen con las funciones clásicas de estas al no servir como unidad de cuenta estable, ni para expresar el valor de las cosas. También alertó que un potencial colapso del mercado de criptomonedas podría tener consecuencias para la estabilidad financiera, pero no tendría carácter sistémico.