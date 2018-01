"Mi entrega en cargos de representación me perjudicó en lo personal", afirma Vigón

Severino García Vigón vuelve a tener presencia en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo. En pintura. El ex dirigente de la Cámara y de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) descubrió ayer su retrato, pintado por el artista José Luis Pantaleón, que formará parte de la galería de expresidentes de la institución. En su discurso de agradecimiento, Vigón señaló que se dedicó "en cuerpo y alma" a los cargos de representación y que ese empeño le ocasionó "perjuicios personales". Vigón dimitió tanto en la Cámara como en FADE tras la apertura de un procedimiento penal que acabó con una condena por delitos fiscales en la administración de la empresa familiar Enastur.

"A mí y a mi familia las cosas no nos fueron bien, pero prefiero esa circunstancia a que alguien pudiera decirme que en el ejercicio de mis actividades de representación institucional tanto en la Cámara como en FADE yo pudiera estar investigado o imputado por algo, y eso sabéis que en estos momentos, y en los pasados, ha sido moneda corriente", señaló Vigón ante los invitados al acto, entre los que destacaban los presidentes de las cámaras de Oviedo, Gijón y Avilés -Fernando Fernández-Kelly, Félix Baragaño y Francisco Menéndez, respectivamente-, el director general de Trabajo, Antonio González; el director general de FADE, Alberto González, o el candidato a presidir la patronal Belarmino Feito.

Con respecto al proceso electoral en FADE, Vigón apuntó que "no es malo que haya más de un candidato" y aseguró que durante su mandato de dos décadas su empeño fue "fortalecer la capacidad de interlocución de los empresarios" en el diálogo social. "Piénsese lo que significaban los sindicatos en aquella época, cuando quitaban y ponían gobiernos del Principado, y lo que significan hoy", apuntó Vigón, que situó en ese "crecimiento" de la representación empresarial su presidencia de la Cámara de Oviedo durante 12 años compaginada con la de FADE. Entre sus hitos al frente de la Camára destacó la profesionalización de la gestión, la creación de las antenas comarcales, la puesta en marcha de Asturex o el incremento patrimonial, "con 6 millones en caja cuando me fui y las inversiones pagadas": el vivero de empresas, la escuela de hostelería, el centro del automóvil... "Espero que este cuadro sirva para incrementar ese patrimonio", señaló en referencia a su retrato, que se suma a los del resto de ex presidentes pintados por artistas como Paulino Vicente o el propio Pantaleón.