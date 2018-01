El fondo estadounidense KKR, nuevo candidato a entrar en el capital de Duro

El fondo de inversión estadounidense KKR (siglas que corresponden a los apellidos de sus fundadores y dirigentes: Henry Kravia, Jerome Kohlberg y George Roberts) ha mostrado interés por participar en una eventual ampliación de capital de Duro Felguera, aunque las conversaciones están aún en un fase preliminar, según medios financieros. KKR es uno de los mayores operadores mundiales en este ámbito de negocio y está presente en España desde 2010.

Si KKR llegase a formalizar una oferta para participar en la proyectada ampliación de capital en Duro -una operación imprescindible para garantizar el futuro de la ingeniería asturiana-, la opción del inversor institucional norteamericano se sumaría a la del fondo británico Bybrook, cuyo interés -hasta donde se conoce- persiste, a la espera de que se despejen algunas incógnitas sobrevenidas, caso de la investigación judicial por el contrato de una planta de ciclo combinado en Venezuela. Otros posibles inversores españoles (grupos familiares) siguen considerando una eventual participación en la ampliación.

El interés de KKR fue desvelado ayer por el medio digital "Ok Diario", quien aseguró que el fondo estadounidense habría ya presentado una oferta para inyectar 100 millones de euros en el capital de Duro, en términos análogos a los que propone Bybrook. Sin embargo, fuentes financieras precisaron ayer que, si bien existe la manifestación de interés de KKR, aún no habría llegado a la fase de formalizar oferta. "Hay conversaciones y, como otros candidatos, es uno de los que está analizando la operación, pero no hay constancia de que haya una oferta formal", dijeron los consultados.

El fondo KKR no hizo comentarios y Duro Felguera mantiene la discreción sobre las opciones que se postulan para aportarle capital. El proceso de negociación y de acceso a los libros de la sociedad se pone en marcha en estos casos tras la firma de contratos de confidencialidad que obliga a las partes.

Las mayores dudas persisten en el caso del grupo China State Construction Engineering (Cscec). El diario "Expansión" informó en dos ocasiones del alto interés del gigante asiático en participar en el reflotamiento y relanzamiento de la compañía asturiana, pero las fuentes consultadas en los últimos meses -y de nuevo ayer- mantienen que Cscec no se dirigió aún a la empresa o a sus acreedores.

Tras la prórroga de la tregua financiera este martes hasta el 15 de abril, la empresa está pendiente ahora de que la banca acreedora formalice la anunciada línea de liquidez por 20 millones, sobre la que existe entendimiento desde el 4 de marzo. Todos los bancos han dado su aprobación final, salvo el BBVA. Si este escollo no se superase, la opción sería que la parte del BBVA se prorratease entre el resto de las entidades, lo que podría exigir renegociar el acuerdo.