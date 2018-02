El Supremo frena los recursos contra el despliegue del "anillo eléctrico" asturiano

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por el Ayuntamiento de Carreño y por una plataforma formada por colectivos vecinales y ecologistas contra el proyecto de Red Eléctrica de España (REE) para reforzar el llamado "anillo eléctrico" del área central de Asturias con la construcción de nuevos tendidos y subestaciones de alta tensión. Las instituciones que pleitean contra esas infraestructuras energéticas sostienen que su instalación no está técnicamente justificada, en tanto que REE, al igual que el Gobierno asturiano, las considera necesarias para la seguridad de suministro.

El despliegue del "anillo eléctrico" supone construir tres nuevas subestaciones (en Langreo, Carreño y Gozón) y unos 47 kilómetros de líneas eléctricas de 400 kilovoltios. Con ello y la reforma y repotenciación de otras infraestructuras ya existentes se completará un tendido de cien kilómetros que REE y el Principado defienden como una forma de garantizar el suministro de electricidad, en particular el de los grandes consumidores industriales.

La corporación municipal de Carreño, concejo afectado por una nueva subestación situada en Reboria, hizo frente al proyecto con un recurso contencioso-administrativo en el que pidió la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros que, en 2015, aprobó el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020 y, dentro de él, la relación de proyectos considerados vinculantes, de ejecución obligatoria. El "anillo eléctrico" asturiano quedó incluido entre las obras a desarrollar entre 2018 y 2020. Carreño alegó ante el Supremo que la subestación no es necesaria y que no tiene "justificación objetiva alguna". Adujo también que el documento aprobado no se ajustó a las previsiones iniciales, según las cuales, la obra de Reboria no se contemplaba al ser considerada innecesaria porque, siempre según la versión del ayuntamiento, la seguridad de la red ya está garantizada con otras dos subestaciones existentes en Gozón. El Supremo, sin embargo, considera en su sentencia que los documentos sobre la planificación no respaldan la version del consistorio y remarca que la programación del "anillo central" se adelantó respecto a lo previsto en un principio tras una revaluación de necesidades que pidió el Gobierno del Principado.

El Tribunal ha frenado también otro pleito iniciado por una quincena de organizaciones vecinales y ecologistas agrupadas en una plataforma de oposición al "anillo central". Los magistrados utilizaron razones de forma para rechazar este recurso y no llegaron a entrar en el fondo del asunto.