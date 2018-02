La brecha salarial, desde el primer empleo

La brecha salarial no entiende de edad en Asturias. Ellos ya cobran más que ellas incluso desde bien jóvenes. Las diferencias en ingresos de ambos son apreciables incluso antes de los 35 años. De hecho, la fisura es del 33,5% para la franja que va de los 26 a los 35 años, cuando muchos logran su primer empleo, según las cifras sobre la estructura salarial que maneja la Agencia Tributaria con datos de 2016. La diferencia en los sueldos es una de las razones que esgrimió ayer la llamada Plataforma 8-M -que cuenta con el apoyo de los sindicatos UGT, CC OO, CSI, SUATEA, CGT y CNT, y de diversas asociaciones feministas- para convocar en Asturias la primera huelga feminista coincidiendo con el próximo Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Ese día, ellas están llamadas a no hacer tareas domésticas, no trabajar, no ir a clases ni consumir.

Antes de esa movilización, hoy se celebra el Día de la Igualdad Salarial, para visualizar que las diferencias entre lo que ganan ellos y ellas siguen siendo abultadas, ya desde bien jóvenes. Por ejemplo, en la franja de los 26 a los 35 años los varones asturianos ingresan al año 16.940 euros brutos de media, mientras que ellas reciben 12.682. Es decir, 4.258 euros menos. A más edad, la brecha se agranda y alcanza su máximo, el 37,76%, entre los 46 y 55 años. La diferencia en esos años llega a los 7.500 euros. La propia estructura económica de la región viene a explicar parte de esa grieta, de las mayores del país. Los varones acaparan los empleos en sectores como la industria o la construcción, donde los sueldos son más altos. Mientras que ellas están ocupadas básicamente en los servicios y a menudo con contratos a tiempo parcial, peor remunerados.

Pero las razones para ir a la huelga son más amplias, según sus convocantes. Susana Morales, una de las portavoces de la Plataforma 8-M, señaló que en el ámbito laboral somos "discriminadas, tenemos empleos precarios y sufrimos acoso". Y reclamó que, como ha ocurrido en países como Islandia, en España también se apruebe una ley de igualdad salarial.

La coordinadora de la plataforma, Sara Combarros, destacó que ésta será una reivindicación que irá más allá del ámbito laboral e hizo un llamamiento a los hombres a colaborar y sumarse también a los paros. La jornada de reivindicación terminará con una manifestación que saldrá a las siete de la tarde de la plaza del Humedal de Gijón con el lema: "Si nosotras paramos, paramos el mundo".