Tras la reciente sentencia del Supremo se pueden seguir reclamando los gastos de constitución de las hipotecas

La semana pasada el Tribunal Supremo avanzó, mediante una Nota Informativa, un resumen del contenido de dos sentencia en relación con los impuestos generados con ocasión de la constitución de préstamos hipotecarios.



De esa nota se hicieron eco todos los medios de comunicación y ha generado un gran volumen de consultas sobre el particular.



En Álvarez de Linera Abogados expertos en Derecho Bancario, entre otras materias, se están reclamando los gastos de constitución de préstamos hipotecarios de cientos de clientes y nos explican qué resultados se están obteniendo.



Tal y como nos indica Jorge Álvarez de Linera, las sentencias del Tribunal Supremo, cuyos detalles se conocerán en próximas fechas no alteran sustancialmente el contenido de las reclamaciones que se están presentando.



Eso es así porque, en Asturias, tanto el Juzgado especializado en este tipo de asuntos, como la Sección de la Audiencia Provincial que conoce de los recursos que se presenten frente a sentencia de ese Juzgado especializado, tienen idéntico criterio que el que ahora se conoce del Tribunal Supremo, por lo que no se estaba reclamando la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.



Así, los conceptos por los que se están reintegrando cantidades a los clientes que tienen o han tenido préstamo hipotecario son los siguientes: notaría, registro, gestoría y tasación, todos ellos referidos, tanto a la constitución del préstamo hipotecario, como a la cancelación del préstamo, sin que la reciente sentencia del Tribunal Supremo afecte a las demandas presentadas.



Según refiere el abogado Jorge Álvarez de Linera, una reclamación de este tipo supone que el cliente recupere una media de 1.800€, sin que tenga que efectuar desembolso de ningún tipo.



Además, en Álvarez de Linera Abogados reclaman también la comisión de apertura del préstamo –en los casos en los que el Banco la aplicó-, lo que en la práctica supone que el cliente recupera una media de 900€.



Entre gastos de constitución y comisión de apertura suelen recuperarse entre 2.500€ y 3.000€ y, dado que suele condenarse al Banco a pagar las costas del procedimiento, dicha cantidad es íntegra para el cliente, pues los honorarios de Abogado y gastos de Procurador los reintegra el Banco de forma independiente.

Hasta la fecha, las entidades bancarias están perdiendo casi el 100% de las demandas que se presentan frente a ellas, pese a lo cual no atienden las reclamaciones extrajudiciales que se presentan.



Según nos indica Jorge Álvarez de Linera, las reclamaciones presentadas en Asturias por este tipo de cuestión son aun un pequeño porcentaje sobre el total.



Así, de las 100.000 demandas que, según ciertas estimaciones, podrían llegar a registrarse en Asturias, únicamente se han presentado hasta la fecha algo menos de 5.000. Esto obedece, a criterio de Álvarez de Linera Abogados, a diversos factores:



En primer lugar, el desconocimiento por parte del cliente de la posibilidad de reclamar, pues pese a tener o haber tenido un préstamo hipotecario, no existe tanta información al respecto, a diferencia de lo que ha ocurrido con las conocidas como "cláusulas suelo".



En segundo lugar, porque muchos clientes creen que las cantidades a recuperar son muy pequeñas y que, por tanto, no merece la pena presentar una demanda. Existe una falsa creencia de que las cantidades a recuperar apenas llegan a los 500€, cuando son entre 2.500€ y 3.000€ los que se están recuperando por unos y otros conceptos.



En tercer lugar, y directamente relacionado con el anterior, el cliente no tiene una idea clara del coste de la reclamación, lo que lleva a la equivocada idea de que gran parte de lo recuperado habrá de destinarse al pago del Abogado y del Procurador. Como anteriormente apuntaba Jorge Álvarez de Linera, en gran parte de los casos la entidad bancaria es condenada a pagarle al cliente los costes de su Abogado y Procurador.



