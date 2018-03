Pepe Álvarez advierte de que el SOMA "es patrimonio de la UGT"

El secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, señaló ayer que la organización "no reconoce" la asamblea de SOMA en el que se aprobó la desvinculación del sindicato, que "el SOMA es patrimonio de UGT" y que no van a negociar "nada que no sea quedarse en el sindicato".

Pepe Álvarez, que trató de mediar para posibilitar la integración del sindicato minero en la nueva federación de Industria (UGT-FICA Asturias), se mostró ayer disgustado con la decisión de desvinculación de UGT que tomó en la noche del martes la asamblea del histórico sindicato minero. "Si el fundador del SOMA, Llaneza, viera y viviera esta situación yo creo sinceramente que no daría crédito", afirmó Pepe Álvarez, que quiso dejar claro que UGT no reconoce la asamblea del SOMA del martes. "No hubo ninguna asamblea estatutaria que tome decisiones, las asambleas tienen que ser extraordinarias, tienen que tener una norma, no puede ser que nos reunamos en la plaza del pueblo unos cuantos amigos y decidamos que ponemos en jaque una organización que tiene más de cien años de existencia", señaló Álvarez.

El secretario general de UGT explicó que la salida de UGT la puede hacer cada afiliado, individualmente, cuando quiera y que el SOMA no tiene una relación con las estructuras del sindicato diferente al resto de organizaciones. "El SOMA nace en la UGT , se desarrolla en la UGT, no hay una cláusula que diga que cuando no me interese puede salir, que como no acepto que haya una mayoría en la organización en la que voy que no es la mía, que es de lo que estamos hablando, pues me marcho", afirmó Álvarez, que añadió que "el SOMA es patrimonio de la UGT, se lo hemos dicho a los compañeros por activa y por pasiva y la dirección de UGT ha intentado por todos los medios, porque el SOMA es una organización que tiene una idiosincrasia muy particular, que se pudieran integrar muy cómodamente" en la FICA.

Con respecto al mantenimiento de las siglas históricas del SOMA, una de las demandas del sindicato minero, Álvarez afirmó que eso estaba garantizado. "Las vamos a incorporar porque lo ha decidido la ejecutiva de la federación estatal y le ha dicho a la federación de Asturias que tiene que incorporar las siglas del SOMA y por lo tanto las vamos a incorporar yéndose unos cuantos o quedándose porque las siglas no son de nadie más que la UGT", aseguró Álvarez, que advirtió al SOMA de que "con la UGT no se va a crear ninguna comisión de enlace para negociar nada que no sea quedarse en el sindicato".

El secretario general de UGT afirmó que el SOMA "nunca ha sido independiente" porque Llaneza participó en la propia fundación de la UGT de Asturias y lamentó que cuanto se habla del "caso Villa", "cuando se habla de lo malo que es parece que nos toca a la UGT, no toca al SOMA".