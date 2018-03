La industria lo tendrá más difícil para rebajar su factura eléctrica

La gran industria asturiana tendrá más dificultades para acceder a los "bonus" que le permiten reducir su factura energética y no perder competitividad en el exterior. En la próxima subasta de interrumpibilidad eléctrica, que se celebrará en mayo y tendrá vigencia hasta fin de año, los bloques de asignación de 90 megavatios (MW) serán sustituidos por otros de 40 "para fomentar una mayor competencia entre los potenciales asignatarios", señaló Miguel Duvisón, director general de Operación de Red Eléctrica de España (REE), que calculó que los candidatos "más que se duplicarán". Hasta ahora, con los bloques de 90 MW, Arcelor-Mittal, Alcoa y Asturiana de Zinc apenas habían tenido competencia para conseguir esos incentivos económicos a cambio de suspender el consumo eléctrico en momentos puntuales.

"Empresas y grandes consumidores que tengan posibilidades de ofertar compra de bloques de 90 había muy pocos", apuntó ayer Duvisión en un encuentro en Madrid con medios de comunicación previo a la junta de accionistas de REE. Duvisión afirmó que la interrumpibilidad se aplica por motivos técnicos, ante problemas en la red, pero ahora también económicos, para reducir puntualmente el precio de la electricidad, y que de ahí las 32 desconexiones de la red de grandes industrias registradas en lo que va de año.

El directivo evitó pronunciarse sobre el impacto que puede tener en la red los cierres de grupos térmicos de carbón y afirmó que las respuesta la tendrá que dar el Gobierno a la luz de informe final de la comisión de expertos sobre la transición energética. "La solución, como todo en la vida, no es única, hay alternativas", señaló Duvisón, que, no obstante, afirmó que "independientemente del potencial cierre de algún grupo de carbón, existe necesidad de reforzar la red eléctrica en Asturias porque los grupos de Aboño I y II están funcionando en muchos momentos porque el concurso de la red existente no es suficiente". Fuentes de REE explicaron que en muchas ocasiones, por precio de mercado, esos grupos de carbón no deberían entrar en el sistema pero lo hacen para garantizar un abastecimiento de calidad a la gran industria electrointensiva asturiana. "Bajo esa perspectiva es preciso reforzar la red y hay proyectos en la planificación que así se contemplan para evitar tener que utilizar generadores que introducen sobrecostes a los consumidores", señaló Duvisón.

Eva Pagán, directora de Transporte de REE, apuntó que "el principal" de esos proyectos de mejora de la red en Asturias es la construcción de la nueva línea entre Sama (Langreo), Reboria (Carreño) y Gózón a la que se sumará la construcción de una nueva subestación en ese último concejo por valor de 22 millones de euros. Ese tendido de 400 kilovoltios (KV) se completaría con la elevación de la línea Soto-Gozón también a 400 kV para formar un nuevo anillo eléctrico de 100 kilómetros en el centro de Asturias que permita la entrada de más generadores para "reducir la dependencia de Aboño" y que también podría dar servicio a la central eléctrica que proyecta Arcelor-Mittal en Veriña.