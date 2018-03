La industria alimentaria, a comerse la 4.0

El sector cárnico no quiere pinchar en hueso con la nueva revolución industrial, la llamada 4.0. Conceptos como el de la impresión en tres dimensiones o el del internet de las cosas parecen, a primera vista, alejados de esta industria, más primaria y en algunos casos artesanal, pero, como advierte el gerente del centro tecnológico Asincar, Juan Díaz, la empresa que no tenga hambre por adoptar estos avances corre el peligro de quedarse fuera de negocio, comida por la voraz competencia. "Esto no es una moda", señala Díaz. La advertencia no es solo para la carne, Asincar también trabaja con un amplísimo abanico de empresas del sector agroalimentario. En la lista están empresas lácteas, de conservas, de pescado... Todas tendrán que darle un bocado a esta revolución industrial que viene.

En Asincar, entidad fundada por las empresas cárnicas de la región y con sede en Noreña, tienen bastante camino recorrido ya, por ejemplo, en el mundo de la sensórica, uno de los múltiples pilares que tiene esta nueva industria. Con la sensórica se puede controlar, de forma rápida y sencilla, aspectos tan variados como la calidad de los productos o, incluso, cuál debería de ser la temperatura ideal a la que deben estar en las cámaras frigoríficas. Temas vitales en el día a día para muchas empresas. Conocer esos datos es esencial, por ejemplo, para saber cuánto puede aguantar la carne en frío antes de ponerla a la venta, según señala Pelayo González, director del laboratorio del centro tecnológico Asincar.

También pueden analizar de forma rápida y ágil el estado microbiológico y de la composición de los alimentos. Juan Díaz asegura que se puede tener constancia al instante de la grasa, proteínas, humedad o hidratos de carbono que tiene el producto que se está midiendo. "Podemos hacer controles exhaustivos en las cámaras frigoríficas", explica. González apunta que para estas industrias es imprescindible tener un control férreo sobre lo que se denominan mermas. Es decir, sobre la diferencia entre los kilos de producto que entra en la fábrica y los que salen a la venta. Buena parte de la mercancía se pierden en el camino.

Gráficamente, González explica que "el equipo (de sensores) que tenemos tiene unas grandes prestaciones, es como un Ferrari, pero quizás lo que necesitan muchas empresas es un coche normal, un utilitario, por lo que hacemos es adaptarlo a las necesidades de cada una". Esto ocurre porque el sector está, como otros muchos de la economía regional, plagado de pequeñas empresas.

Esta nueva industria 4.0 va más allá de la sensórica. Díaz asegura que dentro del centro tecnológico ha habido un amplio proceso de reflexión interno sobre cómo adoptar estas novedades al sector agroalimentario. "El concepto 4.0 es sumamente amplio y tiene un elevado número de tecnologías detrás", destaca. Tras el análisis, señala, "llegamos a varias conclusiones, por ejemplo, que cualquier pyme de nuestro sector genera una cantidad de información que no se explota en el largo plazo, que quedan muchas veces en el papel". Es el caso, por ejemplo, del control de las temperaturas de las cámaras frigoríficas. "La industria 4.0 nos permite monitorizar esas temperaturas para tener unos consumos energéticos más eficientes", señala. A lo que González añade: "De lo que se trata es de que las decisiones que pueda tomar una empresa estén basadas en evidencias".

Las compañías de este sector necesitan dar un salto tecnológico, aunque los avances van por barrios. "Empresas que trabajan con productos líquidos, como leche, sidra o vinos, o aquellas que manejan materias primas fácilmente transportables, como el café, están en un grado de automatización notable", señala Juan Díaz. Sin embargo, hay otros, como las queserías o la propia industria cárnica, o las conserveras, que están "algo más alejadas" de los objetivos que persigue la industria 4.0. "Pero esto tiene que ver con las características de los productos con los que trabajan e ir a un grado de automatización muy elevado supone inversiones muy grandes, por lo que hay un desfase entre la tecnología que, potencialmente, se puede aplicar y entre la capacidad de las empresas para implantarlas", añade Díaz.

Todo esto refleja que el sector agroalimentario es muy heterogéneo. Casi cada empresa parte de un punto distinto por adaptar estas nuevas tecnologías lo que hace, apunta Pelayo González, que sea necesario realizar un viaje personalizado para cada una de ellas. Para allanar ese trayecto Asincar se acaba de aliar con la Fundación CTIC, con la que va a trabajar codo con codo.