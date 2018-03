Las pensiones más bajas subirán el 2%, según el acuerdo presupuestario PP-Cs

Una parte de los pensionistas tendrá este año una subida del 2% -en lugar del 0,25% aplicado desde enero y contestado en la calle con movilizaciones masivas de los jubilados- y otra parte se beneficiará de rebajas fiscales en el IRPF, si se aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ha pactado con Ciudadanos (C's). El presidente de esta última formación, Albert Rivera, anticipó ayer algunos pormenores de un borrador de cuentas públicas que, como concertó el Ejecutivo con los sindicatos, incluye también incrementar hasta el 1,95% el salario de los empleados públicos.

El Consejo de Ministros dará hoy luz verde al proyecto presupuestario, cuya aprobación en el Congreso queda supeditada a que el PP consiga, además de la adhesión de Ciudadanos, la del PNV. Los populares se mostraron "optimistas" sobre el diálogo con los nacionalistas vascos. Rivera, por su parte, presentó como un logro de Ciudadanos haber "torcido el brazo" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para mejorar las pensiones y rebajar el IRPF.

Pensiones. El presidente de Ciudadanos habló de una subida del 2% "para las pensiones mínimas y las de viudedad", sin precisar más. Las pensiones mínimas contributivas las cobran personas que, habiendo cotizado durante el período exigido para tener derecho a una prestación, no alcanzan ciertos límites de ingresos y reciben por ello un complemento con cargo a los Presupuestos del Estado (complemento a mínimos). Las cuantías de estas pensiones varían según el tipo y las circunstancias familiares. Para un jubilado con cónyuge a cargo, ese mínimo es ahora de 789 euros. En este caso, la subida del 2% supone unos 16 euros al mes. En Asturias hay 50.000 personas que perciben las pensiones contributivas mínimas y que por tanto serán beneficiarios de una revalorización que, en principio, evita la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. No trascendió si la mejora llegará también a las pensiónes no contributivas, las más bajas de todas (menos de 400 euros, por lo común).

Rivera habló en general de una subida en las pensiones de viudedad. Ciudadanos precisó después que se trata del compromiso, pendiente desde 2011, de subir del 52% al 60% el porcentaje de la base reguladora para el cálculo de estas pensiones. El alcance económico efectivo y el número de beneficiarios dependerá de los detalles del reglamento. La propuesta que se divulgó meses atrás beneficiaba a una minoría de viudas.