La FADE destaca que las multinacionales compensan la "exigua" inversión pública

Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), señaló ayer que las inversiones anunciadas en los últimos meses por multinacionales asentadas en la región como Arcelor-Mittal, Du Pont, Saint-Gobain o Bayer "ayudan" a consolidar la recuperación económica y compensan la "exigua" inversión pública en la región.

Du Pont, que anteayer anunció una inversión de 24 millones de euros para completar la modernización de su planta de nomex en Tamón, ha sido la última multinacional en subirse a la ola de inversiones, que suma más de 300 millones si finalmente Arcelor-Mittal ejecuta las que tiene previstas. "Estas inversiones son vitales. Por una parte suponen una apuesta de estas empresas por sus plantas asturianas, que es lo más importante, pero en segundo término está la actividad que se genera con esas inversiones en un momento en el que la inversión pública es más bien exigua", afirmó ayer Belarmino Feito, que añadió que "la inversión privada puede colaborar a consolidar la recuperación y la actividad en Asturias".

El presidente de la patronal asturiana señaló que la industria "es el motor de la economía asturiana" y que los buenos resultados de crecimiento del año pasado (el PIB de Asturias creció el 3,5%, la segunda tasa regional más alta) están vinculados al sector secundario.

Feito calificó de "despropósito" que en la región no se haya alcanzado un acuerdo entre los partidos para aprobar un presupuesto regional para 2018 y que ahora se retrase la tramitación del crédito extraordinario de 111 millones. No obstante, apuntó que "aún hay tiempo" para realizar las inversiones previstas "si se hace de forma inmediata". Además señaló que "no es una buena noticia" que Fomento descarte rescatar el peaje de la autopista del Huerna, "una reivindicación de FADE que ya data de 2008".