Trabajadores de la térmica de Lada se manifiestan ante la Junta de Accionistas de Iberdrola en Bilbao

Unos 200 trabajadores y representantes del SOMA-FITAG-UGT y de la sección del sindicato en la térmica de Lada se han manifestado este viernes ante el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde se ha celebrado la Junta General de Accionistas de Iberdrola.

Con una pancarta que rezaba ´En defensa de las centrales térmicas. No al cierre de Lada´, pitos y bocinas han puesto de manifiesto la oposición de los empleados de la central al cierre de la empresa, una protesta que se prolonga desde hace seis meses.

"Iberdrola ha tomado la decisión de cerrar definitivamente la central sin explorar ninguna alternativa que permita el mantenimiento de la actividad y el empleo", comentó Julio César Areces, responsable regional de energía en SOMA-FITAG-UGT. "Nuestra central y la de Velilla, en León, pertenecen principalmente a la compañía de Galán y de manera incomprensible han alegado problemas ambientales para cerrar", aseveró.

Según los manifestantes, "la central térmica es rentable, por lo que no se puede cerrar sin más, debería ir a concurso, pero a Iberdrola no le conviene tener competencia". Además, en los últimos tiempos se habían llegado a invertir hasta 200 millones de euros en modernizar las instalaciones.

Así, serían unos 250 empleos, cien de ellos fijos, los que se perderían por el cierre de la central térmica de Lada. "La comarca donde se encuentra la empresa es un territorio fuertemente deprimido y se está haciendo una gran reconversión en el sector del carbón. La cantidad de empleos que se pierde es muy elevada por restructurar los sectores fundamentales para la economía de Asturias", señaló Areces.

Por su parte, uno de los accionistas de la Junta, Miguel Vázquez, con más de mil acciones, manifestó durante el acto central que en Asturias "ya no hay carbón, lo único que contamina en Langreo es la central de Lada. Me dan pena los empleos, pero no puede seguir así".