Cara a cara de Dimas Gimeno y sus primas en el consejo de El Corte Inglés

El Corte Inglés celebrará este miércoles, 30 de mayo, consejo de administración para abordar sus cuentas, aunque la atención se centrará en el 'cara a cara' que protagonizarán el presidente del gigante de la distribución, Dimas Gimeno, y sus primas Marta y Cristina Álvarez, en plena batalla familiar por tomar el timón de la compañía.

El relevo en la presidencia que ambicionan las hermanas Álvarez, hijas del fallecido Isidoro Álvarez, no figura en el orden del día de la reunión, aunque no se descarta que la cuestión pueda suscitarse, indicaron algunas fuentes. No obstante, la previsión es que la lucha por el liderazgo del gigante de la distribución, en la que Dimas Gimeno está en franca desventaja, se aborden en otro consejo en junio.

Gimeno se mantiene firme en su decisión de no abandonar su cargo y en rechazar una posible oferta económica que pudiera poner fin a la pugna que mantiene con sus primas, con demandas judiciales incluidas. Su objetivo, dice su entorno, es "cumplir la voluntad de su tío, Isidoro Alvarez", que le eligió como sucesor, pero con un respaldo accionarial extraordinariamente vulnerable como se ha demostrado. Marta y Cristina Álvarez tienen apoyos suficientes para destituir a su primo, ya que cuentan con el respaldo de la mayor parte de los consejeros.