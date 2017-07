En Gijón los libros de texto se intercambian

Desde hace 19 años, la Asociación Juvenil de Estudiantes Progresistas de Gijón, junto a COAPA -Confederación Asturiana de Madres y Padres de Alumnos-, organiza en este inicio del verano el Programa de Intercambio de libros de texto, una iniciativa puesta en marcha en colaboración con el Ayuntamiento y la Concejalía de Educación de Gijón y que se desarrolla en los locales del Conseyu de Mocedá de Gijón, con acceso por la Avenida de la Constitución, número 45.

Su funcionamiento es muy sencillo. Se trata de un depósito. Quien lo desee, puede donar libros, por los cuales recibirá un vale. Con dicho vale, se tiene derecho a retirar otro libro, como máximo de dos cursos por encima del libro entregado. Hay que destacar que, por donar libros no se percibirá cantidad económica alguna. De la misma forma que tampoco se cobrará nada por retirar ningún ejemplar. Incluso, si se desea, se pueden donar libros y renunciar a los vales. Estos vales tienen una vigencia de dos cursos consecutivos. Aquellas personas que no tengan vales también pueden retirar libros, pero teniendo en cuenta dos supuestos. Por un lado estudiantes que pertenezcan a familias con pocos recursos y que sean derivados al programa mediante informe de la Administración Pública; y, por otro, si no se pertenece a ese grupo, los interesados en acceder al depósito deberán esperar al 11 de septiembre. Estos se comprometen a devolver los libros al terminar el curso, o de lo contrario perderían el derecho a participar en la próxima edición.

Los libros que pueden encontrarse son los correspondientes a los cursos de 3.º a 6.º de Primaria, de 1.º a 4.º de Secundaria y de 1.º a 2.º de Bachiller, correspondientes a Ciclos Formativos y a la Escuela Oficial de Idiomas -excepto, los que pertenezcan a asignaturas religiosas.

Todos los libros del depósito tienen garantizado el encontrarse en buen estado, y únicamente se recogen libros que actualizados al plan educativo actual y que estén completos.

Hay dos fases: la de recogida, del 3 al 31 de julio, de lunes de a viernes de 10.00 a 14.00 horas; y la de entrega, del 16 de agosto al 29 de septiembre, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas en agosto, y de 17.00 a 19.00 horas, en septiembre.