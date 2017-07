Dos "puentazos" en el curso que viene

Asturias ya tiene confeccionado su calendario escolar para el próximo curso 2017-18, con dos puentes más que largos en el primer trimestre. Cinco días de descanso escolar en cada uno de ellos -serán a comienzos de noviembre y de diciembre- que, sin lugar a duda, harán las delicias de los más pequeños. Quizá no tanto las de sus padres. La Consejería, las familias de alumnos, los directores de los colegios e institutos y los sindicatos de las redes pública y concertada consensuaron un calendario que, como principal novedad, incluye cinco días seguidos no lectivos en noviembre. Concretamente, del 1 al 5. Al festivo del 1 de noviembre se unen dos jornadas no lectivas, por decisión de la Consejería -el 2 y el 3, jueves y viernes, este último, el Día del Profesor.

Son cinco jornadas sin clase que, según la nota oficial de Educación, "ayudan a equilibrar el periodo lectivo de cada trimestre y a establecer un tiempo de descanso tras las siete primeras semanas del curso".

Apenas un mes después, llegará el segundo "macropuente": el de la Constitución, ya que el 7 de diciembre, jueves, también será día no lectivo. El día 6, festivo, cae en miércoles; el día 8, La Inmaculada, cae en viernes, así que, en total, los alumnos asturianos tendrán otros cinco días más sin clase. Y todo en apenas tres meses, ya que este próximo curso comenzará en Asturias el día 11 de septiembre para los niños de Infantil y Primaria, y el día 13 para los chicos de Secundaria y otras enseñanzas. Las vacaciones navideñas se han fijado del 26 de diciembre al 5 de enero -ambos incluidos- y las de Semana Santa, del 2 al 6 de abril -también ambos incluidos.

177 jornadas lectivas

Los días no lectivos fijados en el calendario escolar del Principado serán, además del 2 y el 3 de noviembre, y el 7 de diciembre, el 12 y 13 de febrero, fiestas de Carnaval.

Por otro lado, el fin de las clases en Primaria será el 21 de junio y en Secundaria el 25. En total, se han aprobado 177 jornadas lectivas. Es un mínimo legal, marcado desde el Ministerio de Educación esta estructura de calendario, explica la Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa, el alumnado de Primaria contará con 68 días de clases en el primer trimestre (que va a ser largo a pesar de los puentes), 56 en el segundo y 53 en el tercero.

En el caso de Secundaria, los estudiantes tendrán 66 días lectivos en el primer período, 56 en el segundo y 55 en el tercero.