Mas irá a juicio en febrero por la convocatoria del 9-N

"La independencia no es un crimen; es un proyecto, una idea", dijo ayer Artur Mas al recibir la noticia de que el próximo mes de febrero será juzgado, junto a la exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega, por la convocatoria y celebración de la pseudoconsulta del 9 de noviembre de 2014. "Hemos recibido una felicitación de Navidad especial, un juicio por la vía penal por haber cometido el gran delito de escuchar a la gente y poner urnas para que votara". El proceso se celebrará entre el 6 y el 10 de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los tres políticos se exponen a penas de inhabilitación por los delitos de desobediencia y prevaricación, pero no de cárcel al no imputárselas por malversación.