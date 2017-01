La gestora quiere que el PSOE pueda decidir sobre los pactos electorales del PSC

La gestora del PSOE quiere que el partido participe en las decisiones que tome el PSC sobre los pactos electorales en los comicios autonómicos y municipales de Cataluña, ya que el partido catalán es la marca de los socialistas en esa comunidad. "Esa es una las decisiones que tenemos que compartir", declaró ayer, en una entrevista con Europa Press, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez.

El portavoz se manifestó de esa manera tras ser preguntado por la posibilidad de que el PSC acuerde una alianza electoral con el partido de izquierdas que prepara la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para concurrir en futuros comicios. La ponencia política que los socialistas catalanes debatieron en su Congreso del pasado mes de noviembre incluía esta opción.

Eso sí, Jiménez no quiso pronunciarse sobre si los militantes del PSC deben o no votar en las primarias para elegir al líder del PSOE, medida que la eurodiputada socialista Elena Valenciano -miembro de la comisión bilateral PSOE-PSC- ha asegurado que está sobre la mesa. "Eso es lo que tenemos que delimitar. Cuáles son los procedimientos participativos y cómo se articulan para que haya una relación equilibrada", se limitó a decir Jiménez.

En Barcelona, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, afirmó, por su parte, que "lo importante no es el resultado" que pueda arrojar un referéndum de independencia, sino el hecho mismo de "convocarlo y ejercer el derecho a decidir, porque", añadió, "un pueblo que decide su futuro nunca será un pueblo derrotado". El actual Gobierno de la Generalitat se ha comprometido a convocar el referéndum sobre la independencia para el próximo septiembre. Tardà, en unas declaraciones televisivas, destacó que "por primera vez en la historia" Cataluña tiene "los instrumentos para el referéndum" y que serán sus ciudadanos, auguró, los que decidan "qué es lo correcto".

El dirigente independentista se mostró satisfecho de la evolución que ha seguido el "proces" en los últimos tiempos. "La sociedad catalana hoy está en un escenario que no hubiéramos podido imaginar hace siete u ocho años. Si a mí me hubieran dicho hace diez años que estaríamos donde estamos, no habría dado una previsión tan optimista", resaltó.

El portavoz parlamentario de Esquerra aseguró que comparte la opinión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que se proclamaría la independencia si se pronuncia a favor de ella la mitad más uno de los catalanes que depositen su voto en una eventual consulta. De igual modo, se mostró de acuerdo en que la independencia no saldría adelante si el "no" a la secesión obtuviese ese mismo resultado. "Quien manda es el pueblo", sentenció.