Un magistrado del Supremo: la violencia machista nace de "la desigualdad de fuerza física"

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas lleva dos días tuiteando sobre violencia de género en su cuenta personal mensajes en los que argumenta que se trata de "una manifestación más de la maldad" y que está más relacionado con "la desigualdad de fuerza física" entre el hombre y la mujer que con elementos educacionales. Opina además, que "hay mucha cifra negra" de maltrato sobre los hombres porque "el hombre no denuncia".





2) dificultad de la convivencia, la maldad de muchos seres humanos y la diferencia de fuerza física.Para luchar contra eso estoy el primero. https://t.co/6EJHjeBMgr „ Antonio Salas (@salascarceller1) 2 de enero de 2017

La maldad del ser humano no tiene solución.Se ve todos los días en las noticias.Si alguien tiene alguna solución viable que lo diga ya!!!! https://t.co/phqYkLOjDp „ Antonio Salas (@salascarceller1) 1 de enero de 2017

Hacen falta propuestas muy concretas.Dígame una.La desigualdad es de fuerza física y ésa no tiene solución.Es la maldad unida a la fuerza. https://t.co/AeHCPtCbok „ Antonio Salas (@salascarceller1) 1 de enero de 2017

Yo entiendo que no se puede generalizar sobre las causas.Si la mujer tuviera la misma fuerza física que el hombre...no pasaría esto. https://t.co/Kfv26cEuxY „ Antonio Salas (@salascarceller1) 1 de enero de 2017

Tú crees que si la mujer tiene más fuerza que el hombre va a ser maltratada? https://t.co/HdypVZhea3 „ Antonio Salas (@salascarceller1) 1 de enero de 2017

Yo no he negado el machismo, lo que digo es que -en igualdad de fuerza física-habría menos machismo. Es una opinión q no sé por qué molesta! https://t.co/g6h25UZ3tA „ Antonio Salas (@salascarceller1) 2 de enero de 2017

De acuerdo. Pero yo tengo derecho a equivocarme y a pensar que si es una mujer la maltratadora debe castigársele igual! https://t.co/8kM0E7PI5Z „ Antonio Salas (@salascarceller1) 2 de enero de 2017

O sea que se pega y se mata por un problema educacional, no porque se sea intrínsecamente malo.No lo creo así. https://t.co/g3Tn6z9Mjw „ Antonio Salas (@salascarceller1) 1 de enero de 2017

El primero de los mensajes y el que suscitó la polémica fue publicado el 1 de enero y en él, el magistrado comentaba la noticia de un asesinato de índole machista en Madrid afirmando que "este es un problema gravísimo en nuestra sociedad que, desgraciadamente, es muy difícil de solucionar". "", añadía.El juez comenzó a recibir comentarios a ese tuit y los ha ido respondiendo incrementando el debate en su cuenta personal, donde ha defendido que en su opinión, "la causa próxima" de la violencia de género es "la, la maldad de muchos seres humanos y la diferencia de fuerza física" entre hombres y mujeres.A lo largo de estos dos días, han participado en el debate a través de Twitter profesionales como la fiscal, la delegada de la mujer de la Asociación Unificada de Militares de Española (AUME),, la analista forense, la periodista, la Juez, la catedrática de la Universidad de Baleares, el profesor de Derecho Financiero. También ha participado la cuenta de la Asociación de Mujeres Juezas.Entre sus respuestas a todos ellos, el magistrado afirma que "la desigualdad es de fuerza física y ésa no tiene solución", igual que no la tiene la maldad. "Yo entiendo que no se puede generalizar sobre las causas.no pasaría esto", dice en otro de los mensajes, antes de cuestionar que la mujer fuese maltratada si gozase de mayor fortaleza que el hombre.Sobre este asunto, añade en otro tuit que "'a una campeona de Halterofilia no la considera 'inferior' su pareja masculina". "Yo no he negado el machismo, lo que digo es que en igualdad de fuerza física, habría menos machismo", añade.En su opinión, "la mujer no repele la agresión porque piensa que entonces el hombre se enfurece más" y éste lo hace sin miedo a las consecuencias "porque tiene una maldad innata y, ante la más mínima oposición, reacciona cobarde y violentamente", algo, matiza "".De hecho, este juez del Tribunal Supremo considera que "si es una mujer". "La verdad es que si no hay mujeres maltratadoras ¿Qué problema hay en igualar el tratamiento penal?. Como mensaje vale con 10 años", afirma Salas.Según afirma, "algunas mujeres, aunque muchas menos, niegan esos derechos al hombre". "Yo he sabido de algunas que maltratan físicamente a sus maridos porque eran más fuertes", añade el juez, para insisitir en que si bien las maltratadoras "son muchas menos", "hay mucha cifra negra porque el hombre no denuncia" igual que afirma que "pero "lo que ocurre es que no se estudia".De hecho, y como señala en otro tuit, descarta que el origen del maltrato esté en la educación. ", no porque se sea intrínsecamente malo. No lo creo así. ¿Es que los maltratadores no tuvieron la misma educación que los que no lo somos?", dicen otros dos de sus tuits.Ante las respuestas e interpelaciones a sus mensajes criticando su" en algunos casos, el juez afirma que no necesita este tipo de preparación porque siempre ha respetado "igual a mujeres y a hombres". "Pero tengo preferencia por las primeras. De nacimiento", añade.En este tema, afirma que él tuvo formación "en respeto a las personas" y eso le ha servido para ambos géneros, cuestiona "cuántos magistrados o fiscales han recibido esa formación", se pregunta si sirve ", y asegura que es una preparación que siempre la han "traído de casa los jueces y fiscales sin que se la tengan que dar 'a posteriori'"."Y para saber que esto existe y que hay que erradicarloDesde luego para jueces y fiscales creo que no. A mí nunca me han ofrecido ir a un curso de estos. Yo creo que son normas políticas más que jurídicas!", añade en relación a este asunto.