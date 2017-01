El PP invita a los socialistas a "recuperar la centralidad" y negociar las cuentas

Los presupuestos generales para este año son la prioridad política para el PP, que comienza a intensificar la presión sobre los socialistas para que negocie y respalde las cuentas. Lo ajustado de los apoyos de los que dispondría de antemano -en el supuesto de que consiguiera atraer a Ciudadanos, Coalición Canaria y el PP- lleva a los populares a buscar el respaldo del PSOE, el único que le garantizaría un trámite parlamentario sin imprevistos.

El secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, invitó ayer a los socialistas a encarara con "mentalidad abierta" la negociación presupuestaria. "Lo que pedimos es que el PSOE no vuelva a ese 'no' de salida sino que recupere la centralidad y la credibilidad y la mejor manera de hacerlo es asumiendo su responsabilidad y el compromiso con los españoles", afirma Bermúdez de Castro en declaraciones a Europa Press. El secretario general de los parlamentarios del PP advierte, sin embargo, que su disposición a realizar cesiones es limitada. "Sabemos que no vamos a poder gobernar aplicando solo el programa del PP, no tenemos mayoría para eso, pero tampoco estamos en el Gobierno para aplicar el programa de los partidos de la oposición, que están donde están porque perdieron las elecciones. Eso sería una falta de respeto a los españoles", apunta Bermúdez de Castro

"Legislatura fallida"

Frente a la pretensión del PP de aprobar las cuentas para que la legislatura "empiece con fundamento", la diputada Soraya Rodríguez -antigua portavoz parlamentaria que ha recuperado peso en el grupo del PSOE desde la intervención de la gestora- alerta de una "legislatura fallida" si los populares no se acomodan a una nueva realidad parlamentaria en la que carecen de mayoría suficiente para sacara adelante sus propuestas.

"El Gobierno tiene la obligación de hacer todo lo posible para aprobar los Presupuestos", señala Soraya Rodríguez, para lo que debe abrirse a negociar con otras fuerzas parlamentarias y ceder en sus políticas, aceptando "importantes" modificaciones en el proyecto de ley de presupuestos generales. La diputada rechaza que exista "complicidad" entre el PSOE y el Gobierno después de haber sacado adelante diversas iniciativas conjuntas en las últimas semanas.